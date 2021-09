Jennifer Hudson a été choisie par Aretha Franklin pour la jouer

La carrière de l’actrice et chanteuse Jennifer Hudson a pris un tour complet en 2006 après la première de la bande musicale « Dreamgirls », qui lui a décerné un Oscar dans la catégorie « Meilleure actrice dans un second rôle », recevant de nombreux éloges du public et des critiques, même si elle recevrait une attention particulière de la part d’une des grandes légendes de la musique afro-américaine : Aretha Franklin.

Franklin aurait été tellement impressionné par les gammes vocales puissantes d’Hudson qu’il l’a personnellement choisie pour jouer dans un biopic sur sa vie, un projet qui, malgré la grande ambition derrière son développement, n’a pu commencer la production qu’en 2019.

Avec la première de « Respect », un film réalisé par le dramaturge Liesl Tommy, Hudson dit que malgré l’expérience acquise pendant le succès du film, ses nerfs en acceptant un rôle aussi important ne pouvaient pas se dissiper complètement.

Lors d’une conversation avec NME sur la réalisation du film, Hudson a déclaré: «Même quand il était temps de tourner, j’étais toujours en train de perdre la tête à ce sujet. Mais parce qu’elle avait dit ‘Je veux que tu m’interprètes’, elle m’a donné assez de courage pour y faire face. »

Hudson souligne que si elle pouvait croire qu’elle était capable de le faire, alors elle serait prête à essayer. « Respect » présente une chronique complète de la vie d’Aretha Franklin depuis ses débuts en tant que chanteuse dans la chorale de l’église de son père et son chemin vers la renommée internationale en 1967, l’année où elle a sorti la chanson à succès qui donne son nom à la production. .

«Nous avons tous du respect pour Mme Aretha Franklin, mais au moment où vous aurez terminé ce film, j’espère que vous repartirez avec un nouveau respect. Quand vous voyez son humanité et les choses auxquelles elle a été confrontée dans la vie, j’espère que cela vous fera encore plus la respecter », a déclaré Hudson.

Aretha Franklin est décédée en août 2018 à l’âge de 76 ans, recevant à titre posthume un prix Pulitzer pour ses contributions au monde de la musique en avril 2019. « Respect » a commencé à être diffusé dans certains cinémas depuis le 9 septembre.