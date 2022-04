Jennifer Gray fait le point sur Dirty Dancing 2

Il y a certains films qui, selon beaucoup, n’ont vraiment pas besoin d’une suite, d’une préquelle ou d’un redémarrage. De nombreux fans diraient qu’un de ces films est Danse sale, le classique des années 80 qui possède une bande-son à succès et des dizaines de lignes et d’images emblématiques qui ont vécu pendant près de quarante ans sans avoir besoin d’une suite pour tout gâcher. Cependant, nous avons déjà eu un film préquel sous la forme du dire Dirty Dancing : les nuits de La Havane, et un remake musical fait pour TV ABC, puis en 2020 est venue l’annonce que la star originale du film Jennifer Gray reprendrait le rôle de Frances dans une suite directe. Maintenant, l’actrice a fait le point sur ce qui se passe exactement avec Sale danse 2.

L’original Danse sale est sorti en 1987 et mettait en vedette Patrick Swayze dans le rôle du professeur de danse charismatique Johnny Castle, qui devient l’amoureux de Frances « Baby » Houseman au cours du film. En plus d’être le film le plus rentable de l’année, Danse sale a créé l’une des citations de cinéma les plus emblématiques de la décennie avec la phrase « Personne ne met bébé dans le coin » et l’une des routines de danse reproduites au cinéma jamais mises à l’écran. Alors est-il pratiquement impossible de le refaire, sans Swayze et avec un original aussi apprécié pour résister ? Gray a récemment parlé à Gens tout en faisant la promotion de ses mémoires et a semblé admettre que la suite ne peut jamais être la même que l’original, mais apportera, espérons-le, quelque chose de mémorable à de nouveaux publics. Dit-elle:

« C’était un éclair dans une bouteille, c’est comme si cette chose s’était produite, et c’est tellement beau, et je ne peux pas l’expliquer. Personne ne peut l’expliquer. Nous travaillons sur cette suite, je travaille dessus avec Lionsgate et travailler sur le script. Nous y travaillons depuis quelques années. Et je sais dans mon cœur, j’aimerais donner aux fans ou à un jeune public nouveau une expérience qui ne reproduirait jamais cela, mais qui a le même genre de soubassements. »

Dirty Dancing était une histoire de base élevée par la chimie de Patrick Swayze et Jennifer Gray







Le milieu à la fin des années 1980 est devenu le terrain de chasse idéal pour les studios qui cherchent à redémarrer ou à faire revivre certains de leurs plus grands succès. Comme cela semble être le cas à Hollywood, ces films sont dans la tranche des 30 à 40 ans, ce qui semble convenir à la création d’une nouvelle version de l’histoire pour les nouveaux publics du cinéma. De nombreuses plateformes de streaming ayant également besoin de nouveaux contenus, cela a également conduit au même type d’intérêt pour des films tels que Danse sale pour les adapter en séries télévisées.

Tandis que Sale danse 2 sera une suite directe, et mettant en vedette Jennifer Gray dans son rôle original ajoutera une connexion héritée à l’original, il ne fait aucun doute que les fans de Danse sale n’obtiendront pas exactement la même précipitation que lorsque Patrick Swayze a secoué ses hanches en 1987. Cependant, si le nouveau film arrive sur les écrans, il y a toutes les chances qu’il amène au moins quelques-uns de ces nouveaux venus au cinéma à partir à la chasse. le film original et vraiment garder la magie vivante.









