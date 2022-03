Jennifer Garner recrée le moment classique ’13 Going on 30′ avec Mark Ruffalo

Jennifer Garner et Mark Ruffalo viennent de recréer l’une des scènes les plus romantiques de leur comédie romantique classique « 13 Going on 30 ».

Mercredi, Garner a partagé une photo sur Instagram du couple lors de la scène finale de leur film de 2004. Le message comprenait également une photo d’eux blottis de la même manière pendant le tournage de leur nouveau film Netflix « The Adam Project ».

« 13 Going on 30 Reunion, alias #TheAdamProject, est sorti vendredi sur @netflix », a-t-elle sous-titré les doux moments avec un emoji au cœur noir.

La photo de retour de « 13 Going on 30 » capture la scène où Jenna et Matty se réunissent enfin après s’être avoués leurs sentiments l’un pour l’autre.

Basé sur la bande-annonce de « The Adam Project », Ruffalo et Garner feront à nouveau équipe et incarneront un couple marié. Dans le drame de science-fiction, qui met également en vedette Ryan Reynolds et Zoe Saldana, le personnage de Ruffalo est responsable de l’invention du voyage dans le temps.

Ruffalo et Gardner dans « 13 en 30 ». Avec l’aimable autorisation de Revolution Studios

Ruffalo a également publié sur Instagram des retrouvailles avec Garner. En février, il a partagé deux photos du film à venir et une montrait Garner et Reynolds travaillant ensemble. « Super excité d’avoir travaillé avec des visages familiers et de nouveaux », a-t-il écrit dans la légende.

En février, il a mis en ligne une photo des coulisses de Garner lors de leur tournée de presse. À côté de la photo, il a écrit sur Instagram, « Fellow @jennifer.garner stans rise. »

Avant la sortie du film vendredi, il a posté une photo du casting de la première, y compris Garner, Saldana, Reynolds, le nouveau venu Walker Scobell et le réalisateur Shawn Levy.

Lors de la première, Garner a parlé à E! Des nouvelles sur la co-vedette avec Ruffalo à nouveau.

« C’était tellement réconfortant d’être de nouveau ensemble », a-t-elle déclaré. « C’était comme si nous étions presque dans la continuité de Jenna et Matty de ’13 Going on 30.' »

Leurs nouveaux personnages à l’écran s’appellent Ellie et Louis Reed, mais elle a révélé qu’elle les considérait comme ce que Jenna et Matty « auraient pu devenir parce qu’ils forment un couple si adorable ».

Ruffalo a également discuté avec E! News et partagé qu’il est resté ami avec Garner depuis l’époque de la comédie romantique.

« Nous sommes en quelque sorte revenus et c’était comme un retour aux sources », a-t-il déclaré.