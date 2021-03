Jennifer Garner est intéressée par un redémarrage de ‘Alias’

Près de 20 ans se sont écoulés depuis sa création à la télévision américaine. « Alias», Série créée par le producteur et réalisateur du film JJ Abrams, qui après 105 épisodes répartis en cinq saisons, a dynamisé la carrière de l’actrice Jennifer Garner au point de faire de son nom un nom important dans l’industrie du divertissement.

La série en vedette Recueillir Dans le rôle de Sydney Bristow, qui a été recruté par SD-6, une agence qui aux yeux de ses employés est une division secrète du INC mais en réalité, il est financé par le crime organisé. En apprenant la tromperie, il se rend au INC réel pour les aider à démanteler cette structure criminelle.

Ces dernières années, l’idée d’un redémarrage est celle qui a persisté dans la réflexion collective de différents producteurs et chaînes de télévision premium, bien qu’aucun plan concret n’ait été présenté à ce jour.

Curieusement, non seulement les fans de la série seraient impatients de voir ce que l’histoire aurait à offrir à l’avenir, car la même Recueillir vous avez récemment soumis votre intérêt. L’actrice fait la promotion de son nouveau film en Netflix, « Oui jour« , Dont il a partagé quelques mots avec The Hollywood Reporter.

Lorsque le sujet d’un éventuel redémarrage a été abordé lors de l’entretien, Recueillir il a seulement souligné: «Pointez-moi», tout en plaisantant qu’il prendrait Bradley Cooper (sa co-star dans le film Netflix) avec elle le tenant par son écharpe. Bien qu’il n’y ait pas de plans concrets pour que le redémarrage devienne une réalité, Maryann Brandon, qui a travaillé pour Abrams En tant qu’éditeur pendant des années, je signalerais en 2019 qu’il y en a eu des discussions.

«Nous en avons parlé. Je lui pose souvent des questions à ce sujet et il répond «Oui, peut-être». Je n’ai pas de plus grande perspective que cela. Je veux dire j’aime Jennifer Garner. Elle est extrêmement douée dans ce qu’elle fait et je serais heureux s’ils redémarraient », commenterait-il. Brandon.