Jennifer Coolidge révèle la raison pour laquelle elle a failli rejeter son rôle dans The White Lotus

Malgré le fait que seulement deux saisons se sont écoulées et que son personnage ne reviendra peut-être pas pour la troisième, il est très difficile de penser à Le Lotus Blanc sans Jennifer Coolidge étant l’un des premiers noms qui me vient à l’esprit. Et c’est qu’à partir du premier instant, l’actrice légendaire a volé chaque scène et est devenue l’un des éléments préférés du hit de HBO.







Pourtant, il semblerait que l’actrice n’ait pas été très convaincue de tenir le rôle. Et c’est qu’avant d’arriver dans la série, elle ne vivait pas le meilleur moment de sa carrière, et Le Lotus Blanc a contribué à la propulser au sommet d’Hollywood.

Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, l’actrice a parlé de la situation dans laquelle elle se trouvait lorsqu’on lui a proposé le rôle et pourquoi elle avait des doutes quant à son acceptation :

« [The White Lotus creator] Mike [White] et j’allais faire un autre spectacle, qui avait été refusé par beaucoup de gens, et il a mentionné qu’il allait écrire [his next] émission sur les riches en vacances, mais je n’en ai jamais entendu parler davantage. Nous étions comme six mois après le début de COVID, et j’avais été enfermé dans ma maison à la Nouvelle-Orléans juste en train de manger ces pizzas végétaliennes. Un bon ami et moi en faisions deux au petit-déjeuner, deux au déjeuner et deux au dîner. Nous étions dans COVID, personne ne savait que je recevrais un appel, ‘Hey Jennifer, mon émission a été éclairée, allons-y. Et tout se passera sur une plage en maillot de bain ! Donc, j’étais juste comme, ‘Non, je ne fais pas ça’, mais je n’ai pas dit à Mike que je ne le faisais pas. J’ai juste dit : ‘Oh, c’est tellement gentil, Mike. Dieu, félicitations. Je pense que cela arrive souvent aux actrices. Tu t’assois et tu chies toute ta vie qu’on ne t’a jamais donné le rôle de tes rêves, et puis quand ça vient, tu te dis: ‘Ouais, je ne peux pas le faire. J’ai mangé un tas de pizza. Vous pouvez le ruiner. Et Dieu merci, j’ai un meilleur ami qui vient de comprendre ma connerie. Elle savait exactement ce que je faisais et elle m’a dit : ‘Tu es un idiot. Je ne te laisserai pas faire ça.' »







Quelle est la prochaine étape pour le Lotus blanc

La troisième saison de la série est déjà en développement, et bien que peu de détails aient été révélés concernant l’histoire, elle se déroulera en Thaïlande, dans une autre des célèbres installations de la chaîne hôtelière où les deux premiers épisodes ont eu lieu.

On ne sait pas non plus qui de la distribution pourrait être de retour, bien que lorsque la nouvelle saison a été annoncée, Variety a confirmé que Natasha Rothwell, qui jouait Belinda dans la première saison, reviendrait pour les nouveaux épisodes, rejoignant sûrement un nouveau groupe de protagonistes.

De plus, il y a eu des discussions sur la possibilité d’une série préquelle avec Jennifer Coolidge elle-même comme vedette principale, à la suite des aventures d’une jeune Tanya avant les événements de la série originale.