Jennifer Coolidge presque retrouvée dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Alors que le MCU continue d’étendre son univers et son impact indéniable sur l’industrie cinématographique, d’innombrables acteurs qui n’étaient probablement jamais censés rejoindre sa liste massive ont continué à surprendre le public et les critiques avec leurs performances. Une actrice qui a certainement eu son nom dans les gros titres ces derniers temps grâce à la populaire série HBO Le Lotus Blanc est Jennifer Coolidge, qui a depuis remporté un Emmy pour sa performance dans la série. Compte tenu de son récent succès, il s’avère qu’on lui a en fait proposé un rôle dans la dernière version de Marvel Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaet l’a presque fait.





FILM VIDÉO DU JOUR

L’écrivain sur Quantumanie Jeff Loveness a récemment révélé dans une interview avec The Hollywood Reporter que Coolidge était fortement considéré pour un rôle dans le film. Apparemment, le rôle en question était une femme nommée Linda avec qui Hank Pym a eu une aventure romantique alors que sa femme était coincée dans le royaume quantique. Les créatifs auraient été très enthousiastes à l’idée de faire venir Coolidge à bord, mais Loveness a déploré que les choses ne se soient pas déroulées cette fois-ci.

« Cela n’a jamais dépassé un Zoom entre nous… Nous la garderons pour la prochaine fois. Je suis sûr qu’elle se retrouvera un jour dans le MCU.

Ainsi, bien que Coolidge n’ait pas pris le temps pour le dernier épisode de la franchise Ant-Man, cela n’exclut certainement pas qu’elle apparaisse ailleurs dans le MCU. Les possibilités sont passionnantes à penser, car Coolidge a fait ses preuves au fil des ans en tant qu’actrice unique et diversifiée, connue pour son approche unique de la comédie, sa prestation impeccable et sa capacité à insuffler la comédie dans les situations les plus graves. Elle a attiré l’attention en tant que Tanya McQuoid troublée dans une comédie noire populaire Le Lotus Blancqui a depuis été renouvelée pour une troisième saison chez HBO.





Marvel’s Road Ahead après la réception tiède d’Ant-Man au box-office

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania a lancé la phase 5 du MCU, qui a du rattrapage à faire après que la phase 4 se soit avérée un sac mélangé avec de grandes suites comme Doctor Strange dans le multivers de la folie (2022) qui ont encore sous-performé de manière critique. Le dernier opus du L’homme fourmi La franchise a connu une forte ouverture lors de son premier week-end, mais a depuis diminué assez rapidement au box-office, étant dépassée par d’autres films comme celui d’Elizabeth Banks. Ours cocaïne.

Le public et les critiques ont félicité les acteurs pour leurs performances, mais se sont plaints que Quantumanieétait déroutante et que de nombreuses séquences visuelles étaient également déroutantes plutôt qu’immersives. En fin de compte, le film ne semblait servir que de tremplin pour la voie à suivre dans la phase 5, et les perspectives d’un quatrième film sont en cours de discussion mais restent probablement incertaines pour le moment.