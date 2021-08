Jennifer Coolidge explique ce que c’est que de faire des scènes de sexe pendant une pandémie

Jennifer Coolidge a discuté de son expérience de tournage de scènes de sexe pendant la pandémie de Covid-19 alors qu’elle parlait de son nouveau drame Le Lotus Blanc. Vous pouvez regarder la bande-annonce ici :

L’homme de 59 ans Tarte Américaine L’actrice parlait de son nouveau rôle dans le drame de HBO, qui sera disponible sur Sky Atlantic à partir du 16 août.

S’adressant au Guardian à propos des scènes de sexe qu’elle a filmées, elle a déclaré: « C’est bizarre pendant une pandémie, c’est sûr. ‘Gee, je sors avec quelqu’un. J’espère que je ne mourrai pas après.’

« Je suis juste content que Tanya [McQuoid, her character in The White Lotus] trouvé quelqu’un, pour l’amour de Dieu. Cela aurait été un voyage tragique si elle ne l’avait pas fait. Beaucoup d’autres personnes en recevaient, pourquoi pas elle ? »

Discutant de sa performance, qui a été saluée comme l’une de ses meilleures, elle a déclaré: « Ai-je eu l’impression de réussir à quelque niveau que ce soit? Non. Jouer est tellement bizarre. Vous ne pouvez jamais dire quand vous êtes au milieu de ça.

« Ce qui m’a aidé, c’est que mon personnage, Tanya [a wealthy woman grieving her mother], avait des parallèles avec moi personnellement.

« J’avais été incroyablement déprimé pendant la pandémie. J’ai perdu ma propre mère à un âge précoce. Un membre de la famille est décédé pendant Covid et nous n’avons pas pu organiser un véritable mémorial. J’avais donc tout cela pour moi. »

Crédit : PA

Malgré les critiques positives, Coolidge admet qu’elle était réticente à assumer le rôle parce qu’elle ne pensait pas au travail. Pourquoi? Parce qu’elle ne pensait pas que nous sortirions de la pandémie de coronavirus.

Elle a déclaré: « J’ai été vraiment touchée par la pandémie. C’était une période incroyablement triste. Je lisais quotidiennement des reportages tragiques, j’avais une approche fataliste et je supposais que le virus allait gagner. Je connaissais des gens qui ont perdu la vie et était convaincu que nous n’y arriverions pas.

« Mais alors [White Lotus creator] Mike White a appelé. Son émission sur les riches en vacances avait été reprise par HBO et il avait écrit un rôle en pensant à moi.

« J’ai dit : « OK, quand est-ce qu’on le fait ? » Il a dit : » Que voulez-vous dire ? Nous venons d’avoir le feu vert. Nous le faisons maintenant. Vous devez prendre l’avion pour Hawaï. «

« C’était une impossibilité dans mon esprit. Je m’étais bourré et autodétruit à la maison pendant des mois, mangeant de la pizza toute la journée. Il n’y avait aucun moyen que je veuille être sur le film à moins qu’ils ne me tirent dans le cou. Je suis en quelque sorte vain, donc il n’y avait aucun moyen putain. »

Ravi de savoir que quelqu’un d’autre a passé le confinement de la même manière que nous.

Crédit : PA

Elle a poursuivi: « Mike m’a envoyé un texto à 2 heures du matin un soir et il m’a juste dit: ‘As-tu peur?’ C’était comme s’il pouvait lire dans mes pensées et sentit que j’essayais de m’en sortir. Puis un grand ami à moi m’a dit de prendre mon gâchis et de le faire.

« Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai failli ruiner tout ça pour moi-même. C’est une si belle leçon de vie. Je ne me serais jamais pardonné. Je me serais assis pour regarder Le lotus blanc et a dit : « À quoi diable pensais-je ? Je suis une personne folle.

« Beaucoup d’entre nous, acteurs, sommes si peu sûrs d’eux et ont peur de l’échec que nous ratons nos propres chances. »