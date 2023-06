Jennifer Coolidge et Eddie Kaye Thomas sont devenus colocataires après American Pie

Tarte américaine co-stars Jennifer Coolidge et Eddie Kaye Thomas a passé du temps en colocation, mais la vie n’a pas imité l’art, car la relation est restée platonique. C’est ce que dit Coolidge dans une nouvelle interview avec British GQ, rappelant comment elle a une fois partagé une chambre avec Thomas après que les deux se soient rencontrés sur le tournage de Tarte américaine. Elle dit que les deux vivaient ensemble à Los Angeles au début des années 2000, mais bien que les personnages qu’ils jouaient soient devenus intimes dans le monde fictif de Tarte américaineles deux sont sortis séparément quand ils étaient colocataires.





« Je n’étais pas l’amour de sa vie », se souvient Coolidge en riant. « Il avait des copines. Ma chambre était en face de la sienne. »

En premier Tarte américaine film, sorti en 1999, Coolidge joue Jeanine Stifler, la mère de Steve Stifler (Seann William Scott). Au grand dam de Steve, Paul Finch de Thomas, alias « Sh * t Break », parvient à séduire Jeanine, perdant sa virginité dans le processus. Les personnages se réunissent pour des rencontres plus intimes dans les deux tarte américaine 2 et Mariage américainbien que dans Réunion américaineJeanine et Paul ont trouvé de nouvelles copines, ayant finalement mis fin à leur relation compliquée.

Jennifer Coolidge reviendra-t-elle en tant que mère de Stifler ?

Plus récemment, Coolidge a impressionné avec son rôle dans la série HBO Le Lotus Blanc. C’est un rôle qui lui a valu à la fois un Golden Globe et un Primetime Emmy Award. Tarte américaine la co-star Tara Reid soutient Coolidge et espère que cet éloge de la critique et cette attention renouvelée pour l’actrice aideront à obtenir la longue gestation tarte américaine 5 du sol.

« Jennifer est un génie comique et si gentil. Elle adorait Tarte américaine. Nous l’avons tous fait », a déclaré Reid sur l’Australie Atelier 10 en janvier. « Allez, Jennifer, tu es une femme puissante en ce moment ! Poussez [American Pie 5] avant. »

Lorsque Coolidge a remporté son Golden Globe pour Le Lotus Blancelle a même taquiné dans son discours d’acceptation qu’elle était prête à jouer Stifler aussi longtemps qu’on le lui demandait, peu importe le nombre de films déjà réalisés.

« Cinq suites différentes de Tarte américainej’ai traité ça jusqu’à l’os, et j’y vais toujours pour six ou sept – tout ce qu’ils veulent », a déclaré Coolidge.

Coolidge’s Tarte américaine fils, Seann William Scott, a également récemment taquiné un cinquième film mettant en vedette le gang principal.

Outre les films principaux, qui ont tous quatre présenté Coolidge, une multitude de films directement en vidéo ont également été réalisés. Eugene Levy a figuré dans quatre d’entre eux : 2006’s Camp de bande2007 Le mille nu2007 Maison Betaet 2009 Le livre de l’amour. Il n’est pas apparu dans le dernier opus de la franchise, 2020 American Pie présente : les règles des filles.

« Ce serait tellement amusant de voir, je pense, amusant, mais aussi vraiment fascinant de voir un gars comme Stifler dans la quarantaine aujourd’hui essayer de comprendre les choses », a déclaré Scott à ComicBook.com en mai. « Un gars qui n’a pas vraiment beaucoup changé, mais le monde a changé, vous savez, à quoi ressemblerait sa vie ? … Y a-t-il une fin amusante à une histoire ? Je ne sais pas si ça va jamais arriver. »