Jennifer Coolidge dit qu’elle a déjà fait semblant d’avoir un jumeau pour pouvoir sortir avec 2 hommes

Jennifer Coolidge a fait un aveu assez choquant sur « The Kelly Clarkson Show » cette semaine qui a laissé Kelly Clarkson sans voix.

L’acteur de 59 ans, surtout connu pour son travail dans les films « American Pie » et « Legally Blonde », a révélé qu’une fois en vacances à Hawaï, elle se faisait passer pour sa propre jumelle afin de pouvoir sortir avec deux hommes.

« J’aime vraiment cette île (Kauai) aussi. (J’ai passé) beaucoup de vacances ici, et j’ai vécu toutes sortes d’expériences folles ici », a-t-elle déclaré.

Une fois cela dit, Clarkson avait besoin d’en savoir plus. Coolidge a répondu: « Attends, tu sais, je n’aurais pas dû dire ça, maintenant ça va sembler vraiment inintéressant. »

« Il y a quelques années, je suis venu à Hawaï et quand vous venez et que vous êtes seul en vacances, vous pouvez créer tout ce que vous voulez », a expliqué la star de « Promising Young Woman ». « J’ai fini par rencontrer ces deux gars qui étaient les meilleurs amis et je les aimais tous les deux, alors je leur ai dit que j’avais un jumeau identique et que je suis sorti avec les deux gars … pendant deux semaines. »

Sans voix, Clarkson ne put s’empêcher de noter: « Quoi? Cela semble épuisant! »

« Je ne sais pas si j’aurais le courage de faire ça maintenant mais à l’époque c’était vraiment une bonne décision », a expliqué Coolidge. « Parce que tu sais, quand tu es plus jeune, tu peux à peu près t’en tirer avec n’importe quoi. »

Clarkson a répondu: « Je veux voir ce film! »

Jennifer Coolidge en janvier 2020. Cindy Ord /

Les commentateurs du clip YouTube étaient d’accord avec Clarkson, affirmant que ce serait une prémisse hilarante pour un film ou un épisode de sitcom.

« Honnêtement, ce serait une excellente idée pour une sitcom », a écrit une personne.

Une autre personne a ajouté: « Elle est tellement incroyable et folle, je l’aime !! »

Coolidge s’est fait connaître en tant que mère de Stifler dans la série de films «American Pie», mais a également développé un culte comme une base de fans pour ses différents rôles dans les films de Christopher Guest, notamment le faux documentaire de l’exposition canine de 2000 «Best in Show».

En 2001, elle apparaît comme Paulette Bonafonté, la meilleure amie d’Elle Woods, dans « Legally Blonde », réapparaissant dans la suite « Legally Blonde 2: Red, White & Blonde » quelques années plus tard. Elle est également saluée pour son travail sur la sitcom de CBS « 2 Broke Girls », dans laquelle elle est apparue comme Zofia « Sophie » Kaczyński pendant les six saisons.

Récemment, son nom a commencé à circuler pour remplacer Kim Cattrall lors du redémarrage de « Sex and the City ». Quand Andy Cohen lui a demandé si elle jouerait Samantha Jones, elle l’a rapidement abattu.

«J’étais un grand, et je suis toujours, un grand fan de« Sex and the City »», a déclaré Coolidge. « C’est l’un de ces spectacles, vous pouvez simplement regarder les rediffusions et ne jamais vous en lasser. Mais je dois dire que je suis un fan de Kim Cattrall et je ne vois personne être capable de la remplacer dans cette partie.

«Je ne pense pas que vous puissiez la remplacer.