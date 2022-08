Jennifer Coolidge dit qu’elle a couché avec 200 personnes en raison de son rôle de « MILF » dans American Pie

L’acteur emblématique dit que le rôle l’a non seulement aidée à devenir une célébrité, mais aussi à devenir de nombreux partenaires sexuels.

Parler à Variété la Lotus blanc star a déclaré: « J’ai eu beaucoup de plaisir à être une MILF et j’ai eu beaucoup d’action sexuelle de Tarte américaine.

Elle a joué Jeanine Stifler, la mère d’un de ces étudiants qui cherchent à abandonner leur carte V, et elle finit par coucher avec l’un des amis de son fils.

Le rôle était tout aussi emblématique que la franchise de films elle-même et elle a pu jouer le personnage quatre fois pour American Pie, American Pie 2, Mariage américain et Réunion américaine.

Cependant, dans son interview avec Variety, elle a déploré d’avoir été cataloguée après avoir joué Jeanine Stifler et Paulette Bonafonté Parcelle dans le La revanche d’une blonde films et sentait que personne à Hollywood ne voulait qu’elle joue des rôles sérieux.

« La chose la plus triste dans la vie, c’est que vous ne faites que prendre des décisions sur vous-même », a-t-elle déclaré.

« Et puis je prends la décision que je suis incapable de ça. Vous devez en fait avoir un [White Lotus director] Mike White qui arrive et dit, je pense que tu peux le faire.

La façon dont elle a joué le personnage hilarant et étrange lui a même valu sa première nomination aux Emmy Awards.

Variety a déclaré que sa performance dans la série « a cimenté une renaissance de carrière », qui était « plus nourrissante pour le temps que Coolidge a attendu pour la livrer ».

« Si Mike n’a jamais réussi, et que nous venons de le faire Lotus blanc comme une pièce de théâtre dans un petit théâtre où tout le monde a payé 10 dollars pour la voir, ce serait toujours l’une des plus grandes choses qui me soient jamais arrivées.