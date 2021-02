Jennifer Coolidge a prétendu être une jumelle pour pouvoir sortir avec deux hommes

La Tarte américaine La star tournait récemment un nouveau projet à Hawaï et a déclaré que sa présence lui rappelait sa jeunesse « folle ».

Elle a dit: «Il y a quelques années, je suis venue à Hawaï, et – quand vous venez et que vous êtes seul en vacances, vous pouvez créer tout ce que vous voulez.

«J’ai fini par rencontrer ces deux gars qui étaient les meilleurs amis, et je les aimais tous les deux, alors je leur ai dit que j’avais un jumeau identique.

Elle a ajouté: « Je ne sais pas si j’aurais le courage de faire ça maintenant, mais à l’époque, c’était une sorte de bonne décision parce que quand on est plus jeune, on peut s’en tirer avec n’importe quoi. »