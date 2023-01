Jennifer Connelly dit que Tom Cruise mérite un Oscar pour Top Gun: Maverick

Oscars 2023

Jennifer Connelly a partagé un plateau d’enregistrement avec Tom Cruise dans Top Gun : Maverick et est convaincue que l’acteur mérite de remporter un Oscar pour ce film.

© IMDbTom Cruise et Jennifer Connelly

Jennifer Connelly et Tom Cruise Ils ont partagé un ensemble d’enregistrement dans le temps prévu Top Gun : Maverick qui suit les alternatives dans la vie d’un pilote de chasse lorsqu’il est invité à former un groupe de jeunes qui devront mener à bien une mission dangereuse même si, finalement, la responsabilité se retrouvera peut-être une fois de plus entre les mains du vétéran Pete Mitchell qui a de l’expérience dans ce genre de situations.

L’actrice a joué Penelope Benjamin, une femme qui tient un bar près de la base militaire où travaille Maverick et qui a également un passé amoureux avec l’aviateur. Le lien entre ces personnages a été très bien réalisé par les acteurs qui à certains moments du film ressemblent à deux adolescents revivant un amour toujours là dans Top Gun : Maverick.

Tom Cruise mérite-t-il l’Oscar pour Top Gun : Maverick ?

jennifer connelly est convaincu que Tom Croisière mérite un oscar pour sa performance dans la suite : « Il est extraordinaire »m’a dit. «Il fait un travail incroyable sur le film. Il est extraordinaire en tant que personne et fantastique en tant qu’acteur et je pense qu’il est tout simplement parfait. Il incarne si bien ce personnage et je pense qu’il le mérite absolument. »était le souhait du castmate de Tom Croisière pour l’acteur Entretien avec le vampire.

« Je pense que le film est très bien fait et c’est vraiment difficile de faire un film comme ça »Connelly a continué. « Aussi, en pensant au travail de Tom, pensez aux choses qu’il a faites pour ce rôle. En plus de tout ce qui se passe sur le terrain et à quel point il est merveilleux dans ces scènes et dans la création de ces relations… Je pense que la relation qu’il entretient avec le personnage de Miles est si belle et émouvante. Mais le travail qu’il a fait pour réaliser ces séquences de vol est autre chose. » remarqué.

jennifer connelly je parle avec La variété à propos de son travail actuel sur son nouveau film Mauvais comportement qui parle d’une relation difficile entre une mère et son fils. « Dans l’ensemble, j’ai beaucoup apprécié le ton de l’écriture »a déclaré Connelly pour expliquer pourquoi elle avait signé pour le film. « Plus précisément, une scène qui m’a vraiment chatouillé était la scène d’exercice mère-bébé. Quand je suis arrivé là-bas, j’ai pensé : « C’est tellement amusant. C’est tellement délicieusement drôle pour moi. J’étais en quelque sorte accro à ce moment-là. ».

