Jennifer Connelly: 6 représentations à ne pas manquer

Récemment, nous avons pu voir Jennifer Connelly dans l’adaptation télévisuelle du film Bong Jon-Hoo « Snowpiercer», Jouer un personnage entièrement antagoniste dans un monde post-apocalyptique désolé couvert de glace, forçant l’humanité à vivre dans un immense train qui parcourt des pistes sans fin.

Connelly prendrait un rôle joué à l’origine par Tilda Swinton, étant la voix despotique du commandement dans l’immense machinerie, réprimant d’une main de fer les pauvres habitants qui sont à l’arrière de la locomotive.

Ce n’est pas le premier rôle dans lequel l’actrice montrerait ses talents d’actrice. Depuis plus de quatre décennies d’expérience, Connelly Il a démontré à travers chacune de ses performances ses différentes gammes d’interprétation, dont nous passerons en revue les plus importantes ci-dessous.

1.- Labyrinthe (1986)

La reconnaissance publique viendrait de sa carrière après sa performance avec David Bowie dans l’aventure fantastique de Jim Henson. Sarah eune jeune adolescente obsédée par les histoires fantastiques qui est laissée à sa charge un soir par son petit demi-frère Toby.

De frustration, le bébé a été enlevé par Jareth, roi des gobelins, et pour le récupérer, vous devez traverser un labyrinthe tortueux et atteindre la ville fortifiée en moins de 13 heures, sinon vous ne serez jamais Toby. Une performance décente accompagnée des chansons entraînantes interprétées par Bowie.

2.-Phénomènes (1985)

Ruban fabriqué par la légende de giallo Dario Argento dans laquelle Connelly a eu son premier rôle principal à l’écran. Ici, elle joue une jeune femme qui fréquente un pensionnat éloigné de Suisse, où il découvrira qu’il a d’étranges pouvoirs télépathiques qui lui permettent de communiquer avec les insectes, en les utilisant comme une sorte de tueur en série.

3.- Ville sombre (1998)

Film de science-fiction noir réalisé par Alex Proyas dans laquelle Connelly Prenez le rôle qui colle à l’archétype du mystérieux Femme fatale. Elle joue la femme de Robert Murdock, un homme qui se trouve dans une lutte pour connaître sa véritable identité dans une ville étrange où il ne semble jamais se lever.

4.-Requiem pour un rêve (2000)

Première bande dans laquelle Connelly elle serait prise complètement au sérieux en tant qu’actrice dramatique. Ici, elle joue un toxicomane dans une relation émotionnelle avec un autre toxicomane (Jared Leto), dont la classe moyenne vit lentement en spirale dans une spirale autodestructrice dans laquelle l’effondrement physique et émotionnel est inévitable, se tournant vers les extrêmes les plus bas pour entretenir leur dépendance.

5.- Petits enfants (2006)

D’une manière similaire à « beauté américaine», Le film explore l’obscurité et la misère qui abonde dans l’environnement périurbain américain, avec des performances qui dépassent les limites de l’exceptionnel. Elle joue un documentariste froid et calculateur qui se soucie plus de son travail que de ses relations émotionnelles avec son mari.

6.-Un bel esprit (2001)

Bande réalisée par Ron Howard dans laquelle Connelly joue la femme du mathématicien tourmenté John Nash (Russel Crowe) dans un film qui aborde la vie d’une personne atteinte de maladie mentale d’une manière respectueuse mais déchirante. Elle est le cœur du film, dans lequel chacune de ses scènes à l’écran exprime une compassion et une chaleur indescriptibles.

La bande gagnerait le oscar et Golden Globe dans la catégorie « Meilleure actrice dans un second rôle ».