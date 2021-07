Jennifer Carpenter reprendra Debra dans « Dexter »

Showtime se prépare au retour de « Dexter » avec une saison spéciale dix ans après la fin de la série, annonçant le retour d’un autre de ses personnages morts, qui reviendra en quelque sorte hanter la mémoire de leur personnage titulaire. Le Hollywood Reporter a confirmé que Jennifer Carpenter incarnera à nouveau Debra, la sœur de Dexter Morgan.

Comme beaucoup s’en souviendront, Deb était l’un des personnages décédés dans la finale de « Dexter » en 2013. Carpenter rejoint John Lithgow, qui a donné une interprétation obsédante de « Trinity Killer » dans la quatrième saison de la série. Les deux acteurs sont apparemment les seuls à revenir avec Michael C. Hall, bien que le rapport THR indique qu’ils ne feront partie que de « séquences de mémoire ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Titans » dévoile la première bande-annonce complète de sa troisième saison

Après la fin de la série, Jennifer Carpenter a confié au Hollywood Reporter combien cela lui manquerait de jouer Debra dans « Dexter », ceci parce que c’était son premier travail dans une série télévisée. Quelque chose dont il n’était pas encore pleinement conscient au moment de la diffusion de la série.

La nouvelle saison mettra en vedette Michael C. Hall face à Clance Brown, qui incarnera Kurt Caldwell, le méchant principal de l’histoire. Après son évasion de Floride, Dexter Morgan s’est installé dans la ville d’Iron Lake, dans le nord de l’État de New York, où il affrontera un homme riche qui use de son influence pour couvrir les crimes de son fils, qui semble avoir les mêmes pulsions. que Dexter.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le showrunner de ‘Rick and Morty’ fait allusion au retour de ‘Pickle Rick’

Michael C. Hall a précédemment partagé avec ET ses raisons de revenir au personnage après si longtemps, déclarant qu’une grande partie de ce qui se passait dans ces nouveaux épisodes avait à voir avec le passé. « Cela se produira en temps réel, un peu comme ce qui s’est passé depuis la fin de la série, et oui, nous avons à nouveau ramené le groupe créatif. »

Clyde Phillips, showrunner de « Dexter » dans ses quatre premières saisons, est de retour pour cette nouvelle saison spéciale, qui a été répertoriée par Showtime comme une nouvelle « série limitée ». Il y aura également la collaboration de Marcos Siega, l’un des réalisateurs de la série originale. Hall dit que ce n’était qu’une question de temps pour ressentir le désir de revenir au personnage, en plus d’avoir la bonne histoire. « Dexter » n’a toujours pas de date de sortie officielle pour son retour.