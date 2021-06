Jennifer Carpenter hante Mickey Rourke dans un thriller surnaturel, elle est toujours là

Mickey Rourke, qui a été nominé pour un Academy Award pour Le lutteur, et Jennifer Carpenter de Dexter la célébrité sera la vedette d’un prochain film d’horreur. Le projet, intitulé Elle est toujours là, est développé par Archstone Entertainment. Il sera lancé sur le marché virtuel de Cannes.

Les tâches de rédaction seront assurées par Martin Gomez. Les jumeaux Gaudioso seront les co-directeurs. Un synopsis explique que l’histoire parle de « Un veuf désespéré qui est tourmenté par l’esprit vengeur de sa femme décédée. Exaspéré, il fait appel à l’aide de son neveu chasseur de fantômes pour déchiffrer le sens de la hantise et ramener la paix dans sa maison. «

La prémisse semble intrigante. Des questions telles que « Pourquoi l’esprit est-il vengeur ? » doivent encore être révélés. Rourke et Carpenter sont deux acteurs acclamés qui peuvent montrer leurs talents dans leurs prochaines performances.

La production devrait commencer à l’automne de cette année. Le rôle de producteurs sera rempli par une multitude de personnes, dont Lisa Bruhn de Tenacious Films, James et Anthony Gaudioso, et Scott Martin, Michael Slifkin et Jack Sheehan d’Archstone. Kimberly Hines travaillera en tant que productrice exécutive, tandis que Sophie Rose Berry sera productrice associée.

Vétéran par intérim Mickey Rourke travaille également sur le prochain Mac Gruber émission de télévision. La série, inspirée du film, elle-même basée sur un Saturday Night Live sketch, sera diffusé sur Peacock. Il a reçu des éloges de la critique pour sa performance nominée aux Oscars et aux Golden Globes dans Le lutteur. Les fans de l’univers cinématographique Marvel le reconnaîtront comme Whiplash, le principal antagoniste d’Iron Man 2. Parmi les autres rôles remarquables, citons Ville du péché, coeur d’ange et Poisson grondant. Il n’a pas encore travaillé sur un projet d’horreur. Cependant, un acteur avec ses talents peut sûrement s’adapter au travail dans un nouveau genre.

Jennifer Charpentier production récemment terminée sur le projet à venir Une bouchée d’air. Pour cette histoire, elle jouera aux côtés d’un autre vétéran du cinéma dans Paul Giamatti, ainsi qu’Amanda Seyfried, qui a eu sa juste part de rôles. Jennifer Carpenter a reçu de nombreuses nominations aux Screen Actors Guild Awards pour son interprétation de Debra Morgan sur Dexter. De plus, elle a de l’expérience dans les productions d’horreur surnaturelles. En 2005, elle a joué une femme potentiellement possédée dans L’Exorcisme d’Emily Rose. Un point positif du prochain film est l’acteur qui a déjà travaillé dans le sous-genre.

Le genre d’horreur s’est avéré être l’un des plus populaires aujourd’hui. un endroit calme partie 2 est devenu la libération nationale la plus élevée depuis le début de la pandémie. Plusieurs des projets les plus attendus de l’été sont basés sur l’horreur. Ceux-ci inclus Bonbon, Ne respire pas 2 et le Salle d’évasion suite. Plus tard cette année, le Edgar Wright réalisé Last Night in Soho sortira enfin. De nombreux films du genre ont rapporté plus de 100 millions de dollars. Le sous-genre de l’horreur surnaturelle, dont le prochain film fera partie, s’est avéré tout aussi apprécié. La conjuration la série est un univers cinématographique, sans doute le plus réussi qui n’implique aucun super-héros. Elle est toujours là pourrait s’avérer être un autre titre qui se connecte avec les critiques et le public.

Sujets : Elle est toujours là