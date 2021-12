Jennifer Beals ne savait pas qu’elle était dans le livre de Boba Fett lorsqu’elle est arrivée sur le plateau

Il y a très peu de gens qui savaient Danse éclair et Le mot Je la star Jennifer Beals devait apparaître dans Guerres des étoiles séries Le livre de Boba Fett, et même l’actrice elle-même n’était pas sûre de ce à quoi elle participait lorsqu’elle était prête à commencer le tournage. Avec la série dans un peu plus d’une semaine, Beals a pu en révéler un peu plus sur son apparition dans la série et comment pour elle, il y avait beaucoup de liens spirituels impliqués dans le rôle de la série dérivée de Le Mandalorien.

L’intrigue pour Le livre de Boba Fett est toujours un secret aussi gardé qu’ils viennent, et donc Beals ne pouvait pas trop parler de son rôle dans la série, mais elle a expliqué dans une interview avec Variety que l’entrée dans la franchise était un merci spécial à l’équipe derrière le spectacle, qui comprend Jon Favreau et Robert Rodriguez.

« J’avais travaillé avec Jon et Robert il y a de nombreuses années. Jon et moi étions tous les deux dans « Mrs. Parker and the Vicious Circle » et Robert, avec qui j’ai travaillé sur « Four Rooms ». Et l’a connu de ce cercle d’amis avec Quentin [Tarantino] et mon ex-mari, Alex Rockwell. Mais cela faisait des décennies que je ne les avais pas vus.

L’actrice a été interrogée sur le personnage qu’elle joue, qui a été révélé jusqu’à présent dans de brefs plans mais sans grand contexte, et a encore une fois été heureuse d’expliquer ce secret bien connu qui entoure les plus grandes IP appartenant à Disney. Après s’être vu offrir un rôle dans un Guerres des étoiles projet, il semble que même l’actrice ne savait pas vraiment à quoi elle participait jusqu’à ce qu’elle soit prête à commencer le tournage.

«Je veux dire, je connaissais le personnage. Mais c’est à quel point ils sont doués pour le verrouillage des secrets : même lorsque je suis entré pour la première fois sur le plateau, je ne savais pas que j’étais dans « Le livre de Boba Fett ». Je savais juste que je devais faire partie de cette histoire.

Cependant, il semble qu’en dépit d’avoir joué le rôle principalement aveugle, Beals a eu de l’aide lorsqu’il s’est agi de se rappeler ce qu’est un Twi’lek dans le Univers Star Wars. « Il fallait que je me rappelle ce que c’était, qui ils sont et d’où ils viennent. Dave Filoni est tout simplement extraordinaire. C’est comme une encyclopédie ambulante. Au lieu de me fier à Internet — dont, vous savez, je ne connais pas les auteurs de certains articles que je consulte — j’irais à la source. J’irais voir Dave, et nous parlerions du caractère et en quoi cette personne est-elle différente peut-être de la lignée qui l’a précédée, et ce qui a informé ses expériences et ensuite comment cela change-t-il son apparence ou son comportement – ou ses vêtements d’ailleurs . »





Robert Rodriguez a récemment confirmé que les bandes-annonces du livre de Boba Fett ne contiennent que des images de la première moitié de l’épisode pilote. Boba Fett et Fennec Shand. Bien que Beals n’en dirait pas trop, lorsqu’elle a été pressée, elle a répondu à la question de savoir si son personnage était «un personnage de grande taille», en disant que c’était «un moyen juste de résumer» son rôle. Pour plus que cela, nous devrons simplement attendre jusqu’à ce que Le livre de Boba Fett sort sur Disney+ le 29 décembre.





