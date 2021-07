Jennifer Aniston toujours amoureuse de Brad Pitt ?

Tout comme il y a 17 ans et maintenant, à leur retour, Ben Affleck et Jennifer Lopez faisaient partie des couples les plus aimés d’Hollywood, Jennifer Aniston et Brad Pitt ont également eu leur rôle exclusif. C’est que, les acteurs, étaient en couple depuis une dizaine d’années, dont cinq étaient mariés. Cependant, leur amour a pris fin, brisant ainsi le cœur de nombreux fans.

Cependant, après le chagrin est venu l’amitié et maintenant, les deux Jennifer Aniston comme Pitt, ils se déclarent de grands amis. Même si, après sa séparation avec Angelina Jolie, beaucoup en sont venus à imaginer que les interprètes pourraient donner une nouvelle chance à leur relation, ce n’était pas comme ça, mais leur bon lien reste toujours intact.

Jennifer Aniston et Brad Pitt. Photo : (Getty)



Bien que cela ne signifie pas qu’entre eux il n’y avait pas une passion et un amour intenses qui, en fait, ont été confirmés dans une récente interview. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une conversation d’actualité, cela révèle tout ce qu’Aniston ressentait pour l’idole d’Hollywood et, il convient de noter que c’est un pilote argentin qui a divulgué cette information sur son compte Instagram.

Il s’agit d’Alejandro Wiebe, plus connu sous le nom de Marley en Argentine, celui qui était chargé de se souvenir des paroles de Jennifer dans les années 90 alors qu’elle commençait tout juste sa relation avec Brad. Et, l’une des premières choses que la star d’Hollywood a répondu était de savoir comment elle avait rencontré son partenaire d’alors :Je n’ai jamais perdu mon chien, mais l’autre est vrai», a-t-il déclaré en riant.

Brad Pitt et Jennifer Aniston lors de leur dernière rencontre en février 2020. Photo : (Getty)



Ces mots font référence au fait que, lorsque leur relation a commencé, il a été supposé que Pitt avait conquis Jennifer Aniston après avoir retrouvé son chien perdu et le rôle de « l’autre est vrai« Cela fait référence au fait qu’ils se sont vus lors d’une fête et quand elle s’est enfuie à Dallas pour tourner un nouveau film, l’acteur l’a suivie et est resté dans sa suite. A tel point qu’après cette clarification, il a assuré : « ce que j’aime c’est son sens de l’humour, son honnêteté et qu’il est bon et drôle”.

De toute façon, Marley n’a pas hésité à l’interroger sur la beauté de Brad Pitt et comment il l’a gérée puisque, dans les années 90 (époque à laquelle l’interview a été faite), c’était l’un des traits caractéristiques de l’acteur.. « Brad est très mignon, ce n’est pas le plus important, mais je ne suis pas folle non plus. Il est très mignon« , Il a confirmé puis clôturé : « Je pense à me marier tout le temps, c’est pour ça qu’on est là”.