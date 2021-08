Jennifer Aniston s’est éloignée de ses amis : que s’est-il passé ?

Quand elle a joué Rachel Green dans Amis, Jennifer Aniston Elle était encore une jeune promesse dans l’industrie cinématographique, mais aujourd’hui, elle est l’une des femmes les plus influentes au monde. Son travail d’actrice a fait d’elle l’une des stars les plus aimées et respectées d’Hollywood, où elle a déjà remporté de nombreux succès.

C’est pourquoi, comme de nombreuses célébrités, Jennifer Aniston Elle s’est toujours déclarée très active lorsqu’il s’agit de causes sociales. Et, l’une des plus actuelles est précisément la pandémie de COVID 19. Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, l’interprète a avoué plus d’une fois qu’elle se tenait toujours au courant de l’actualité, même si, en L’émission du matin Apple TV a également assuré qu’il devait faire une pause.

Jennifer Aniston anime The Morning Show. Photo : (Apple TV)



« Je devais vraiment arrêter d’avoir la télévision allumée tout le temps. Nous avons tous traversé la fatigue des nouvelles, la fatigue de la panique pendant la pandémie parce que nous espérions qu’un jour nous nous réveillerions et entendrons quelque chose d’espoir, mais tout ce que nous avons eu, c’était plus de folie. » a déclaré l’ex Brad Pitt. De plus, Aniston ne pouvait pas mettre de côté la question de la vaccination et de la façon dont elle l’avait également affectée à certains moments de sa vie.

Dans le numéro de septembre d’InStyle, l’icône hollywoodienne était le protagoniste principal et expliquait comment il s’entendait avec les « anti-vaccins ». « Il y a un groupe de personnes qui sont contre les vaccins ou n’écoutent tout simplement pas les faitsJennifer a noté, puis a ajouté: « C’est vraiment dommage. Je viens de perdre des personnes dans mon quotidien qui refusaient ou ne révélaient pas s’ils avaient été vaccinés ou non et c’était dommage”.

Jennifer Aniston a perdu des amis à cause de la vaccination. Photo : (Getty)



Jennifer Aniston Elle a reçu la deuxième dose du vaccin en mai et a partagé, très excitée, la nouvelle sur Instagram c’est pourquoi, à son avis, toutes les célébrités devraient faire de même. « J’estime que c’est votre obligation morale et professionnelle de signaler, car nous ne sommes pas tous testés tous les jours. C’est compliqué parce que tout le monde a le droit d’avoir sa propre opinion, mais beaucoup sont basés sur rien de plus que la peur ou la propagande», a clôturé la célébrité.