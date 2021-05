Jennifer Aniston: ses meilleurs films et séries

Haier LL Front HAIER I-Pro Series 7 HW120-B149

Confiez votre linge à un lave-linge performant et puissant, équipé de composants et de matériaux de qualité et durables dans le temps. Silencieux et efficace, il prend soin de vos vêtements. Grâce à sa grande capacité de lavage et ses nombreux programmes adaptés à votre utilisation, il est votre meilleur allié au quotidien. Un lave-linge performant Le lave-linge Front HAIER I-Pro Series 7 HW120-B14979S est équipé d'un moteur Direct Motion, plus silencieux, plus économe et plus fiable. Il permet de faire des économies d'eau et d'énergie, tout en étant incroyablement silencieux, pour un lavage du linge efficace et discret, qui vous facilite le quotidien. Le lave-linge Front HAIER I-Pro Series 7 HW120-B14979S dispose d'une très grande capacité de lavage, pour vous occuper du linge de toute votre famille. Grâce à ses 12kgs de capacité, vous disposez d'un encombrement standard tout en ayant la possibilité de laver énormément de linge, comme des draps ou une couette, facilement. Un lave-linge pratique et pensé pour votre utilisation Grâce au programme Refresh, votre linge est rafraîchi, défroissé, et désodorisé en seulement 20 minutes ! A utiliser en dehors du cycle de lavage, il permet de donner un coup de frais à votre linge très peu sale, pour pouvoir le reporter immédiatement sans attendre qu'il sèche pendant des jours. Le Pack Hygiène du lave-linge Front HAIER I-Pro Series 7 HW120-B14979S prend soin de votre lave-linge. Eliminant 99,8%