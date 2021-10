Jennifer Aniston se souvient de James Michael Tyler avec un article déchirant

Jennifer Aniston a rendu hommage à James Michael Tyler, connu pour avoir joué Gunther dans « Friends », décédé dimanche à l’âge de 59 ans.

« Les amis n’auraient pas été les mêmes sans vous », a-t-elle écrit sur Instagram. « Merci pour le rire que vous avez apporté au spectacle et à toutes nos vies. Vous nous manquerez tellement #JamesMichaelTaylor 💔

Le personnage de Tyler, Gunther, était le directeur de Central Perk, le café où le personnage emblématique d’Aniston, Rachel Green, a travaillé pendant de nombreuses saisons et où le groupe d’amis traînait toujours.

La légende sincère d’Aniston dimanche était associée à une scène du dernier épisode de « Friends » lorsque Gunther a finalement dit à Rachel qu’il l’aimait.

La famille de Tyler a confirmé la nouvelle à AUJOURD’HUI que l’acteur « est décédé paisiblement chez lui à Los Angeles dimanche matin après avoir perdu la vie à cause d’un cancer de la prostate ».

« Le monde le connaissait sous le nom de Gunther (le septième » Ami « ), de la série à succès » Friends « , mais les proches de Michael le connaissaient en tant qu’acteur, musicien, défenseur de la sensibilisation au cancer et mari aimant », a déclaré sa famille AUJOURD’HUI sur Dimanche. « Michael aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous le rencontriez une fois, vous vous faisiez un ami pour la vie. »

Courteney Cox, qui a joué Monica Geller dans l’émission à succès NBC, a également rendu hommage à Tyler dimanche avec une publication sur Instagram.

« La taille de la gratitude que vous avez apportée dans la pièce et montrée chaque jour sur le plateau est la taille de la gratitude que je ressens pour vous avoir connu », a-t-elle écrit. « Repose en paix Jacques. »

Lisa Kudrow a également partagé ses condoléances sur les réseaux sociaux.

« James Michael Tyler, tu vas nous manquer », a écrit l’acteur qui a interprété Phoebe Buffay sur Instagram. « Merci d’être là pour nous tous. »