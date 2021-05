Jennifer Aniston se rapproche de Brad Pitt

Apparemment, les jours de Brad Pitt ils sont plus noirs que blancs. En plus d’avoir été déplacé comme un idiot hollywoodien, il y a trois ans, il est plongé dans un divorce controversé avec son ex-épouse actuelle, Angelina Jolie, qui n’a apparemment pas l’intention d’arrêter les accusations portées contre l’acteur.

Brad Pitt et Angelina Jolie forment désormais le couple le plus controversé d’Hollywood. Photo: (Getty)



A tel point que cette séparation juridique entre Brad Pitt et Jolie était déjà considérée comme l’une des plus chères de l’histoire de la série et, c’est aussi comme ça, comment les deux ont cessé d’être le couple le plus acclamé de Los Angeles pour devenir le plus controversé. Et, comme si cela ne suffisait pas, l’acteur a commencé à expérimenter ce que signifie être une star dénoncée au tribunal.

Est-ce que, au cours de sa carrière, Pitt a été l’un des rares artistes à avoir réussi à rester à l’écart des tribunaux, mais maintenant Angelina l’a accusé de « maltraitance » dans l’affaire qu’ils mènent pour la garde de leurs enfants. En fait, l’interprète de maléfique Elle a présenté des documents dans lesquels elle affirme que ses héritiers et elle-même étaient prêts à témoigner pour donner la vérité à leurs propos.

Angelina Jolie et ses enfants seraient prêts à affronter Brad Pitt. Photo: (Getty)



Cependant, malgré le fait qu’aux Oscars Brad Pitt Il est apparu en tant que présentateur avec un look impressionnant à 57 ans, il y avait beaucoup de spéculations sur son véritable état d’esprit. De plus, ces rumeurs ont gagné en force lorsque, quelques jours avant les récompenses, il a été vu quitter un centre médical trop mince et en fauteuil roulant.

Mais, récemment, on a su que la star de Il était une fois à Hollywood elle n’est pas aussi seule qu’elle le paraissait. L’actrice Jennifer Aniston et qui a été la compagne de Brad pendant sept ans a admis qu’elle l’accompagnerait plus que jamais. Bien qu’ils se soient séparés il y a longtemps, les acteurs ont clairement indiqué, plus d’une fois, qu’ils seraient toujours là l’un pour l’autre et Aniston l’a prouvé.

Jennifer Aniston serait le plus grand soutien de Brad Pitt. Photo: (Getty)



Selon un message rédigé par Le miroir, quand l’actrice de Amis connaissait les dictons sur son ex-partenaire Il n’a pas hésité à le contacter pour lui apporter son soutien et serait prêt à témoigner en son nom. « Dès que les allégations de violence domestique ont été rendues publiques, Jen l’a appelé au téléphone pour lui parler directement.« , A déclaré une source proche des deux journaux susmentionnés.