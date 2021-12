Jennifer Aniston révèle qu’elle a quitté le plateau lors d’une réunion d’amis en raison de souvenirs douloureux de son passé

Umarex Plateau de fléchettes 20 cm souvenirs de chasse

Le jeu de fléchettes Umarex 20 cm est une cible spéciale pour les pistolets à air comprimé, ce qui vous permet de combiner parfaitement plaisir et entraînement au tir. Jeu de fléchettes Umarex ressemble à un jeu de fléchettes. La principale différence, cependant, est qu'au lieu de lancer des fléchettes traditionnelles sur la cible, nous la tirons avec des fléchettes à air comprimé. Le disque de 20 cm a une base en polymère durable et une couche de mousse spéciale qui maintient les fléchettes dans le disque. Les zones noires et jaunes de la cible sont marquées, afin que nous puissions combiner récréation, passion de tir et compétition sportive sans quitter la maison. Le bouclier a une poignée en métal qui lui permet d'être suspendu. ATTENTION! Vous ne pouvez tirer sur une cible que des missiles de type fléchettes . Caractéristiques: construction en polymère durable notation claire facile à assembler le moyen idéal pour s'entraîner ensemble et s'amuser avec des amis conçu exclusivement pour les ailerons. DONNÉES TECHNIQUES Donnée supplémentaire Type de materiau polymère Dimensions Diamètre [cm] vingt Informations du fabricant Fabricant Umarex, Allemagne EAN 4000844214706