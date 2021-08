Jennifer Aniston révèle qu’elle a éliminé ses amis anti-vaccins

Amis la star Jennifer Aniston a révélé qu’elle‘s couper nombreuses des gens de sa vie après avoir découvert leur position sur la vaccination contre le coronavirus, affirmant qu’elle avait « perdu quelques » amis anti-vaxxer.

Alors que le déploiement du vaccin se poursuit dans le monde entier, tout le monde est en faveur de se faire piquer pour se protéger contre le virus mortel.

Et il s’avère que c’est quelque chose Aniston se retrouve incapable de voir le passé quand il s’agit de la façon dont elle voit ses amis, avoir parlé de personnes qui fondent leurs opinions sur « la peur ou la propagande‘.

Parler à Dans le style, l’homme de 52 ans mentionné: « Il y a un grand groupe de personnes qui sont anti-vaccins ou qui n’écoutent tout simplement pas les faits.

« C’est vraiment dommage. Je viens de perdre quelques personnes dans ma routine hebdomadaire qui ont refusé ou n’ont pas divulgué [whether or not they had been vaccinated]. »

Crédit : PA

Aniston a admis que perdre le contact avec de tels amis était « malheureux », mais a déclaré qu’elle estimait que c’était « votre obligation morale et professionnelle » de partager votre statut vaccinal avec d’autres.

Se référant aux personnes qui refusent de se faire vacciner, elle a ajouté : « C’est délicat parce que chacun a droit à sa propre opinion, mais beaucoup d’opinions ne se fondent sur rien d’autre que la peur ou la propagande. »

Aniston a déclaré qu’elle pensait que « beaucoup de gens n’écoutent tout simplement pas les faits » en ce qui concerne le vaccin contre le coronavirus.

Plus tôt cette semaine, la star s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer une collection de Amis marchandise, lancé pour collecter des fonds pour la charité.

Publier une vidéo de t-shirts, sweats à capuche, tasses et plus encore – tous mettant en vedette illustrations des moments clés de la longue série – Aniston a écrit : « Je suis ravi de vous montrer quelques pièces de la toute première collection de produits dérivés. La moitié de mes recettes de cette baisse limitée bénéficiera [America Cares] une organisation que j’aime… qui s’efforce de fournir des secours, des soins de santé mentale et une aide médicale aux communautés et aux personnes touchées par Covid-19. »

Son ancienne co-star Courteney Cox a également publié une photo Instagram dans laquelle elle a modelé l’un des t-shirts.

Elle a écrit en légende : « Hâte de vous montrer les gars quelques pièces du tout premier @copains collection de marchandises. La moitié de mon produit de cette baisse limitée bénéficiera @ebmrf, une organisation à but non lucratif basée à Los Angeles qui me tient à cœur. Ils se consacrent à la sensibilisation et à la collecte de fonds pour l’épidermolyse bulleuse, une maladie génétique rare et débilitante de la peau. »