Jennifer Aniston révèle pourquoi elle a exclu ses amis anti-vaccins de sa vie

Elle a écrit : « Parce que si vous avez le variant, vous pouvez toujours me contaminer. Je peux tomber légèrement malade mais je ne serai pas admis à l’hôpital et/ou mourrai, et je peux le donner à quelqu’un d’autre qui n’a pas le vaccin et dont la santé est compromise (ou a une maladie existante) – et donc je mettrais sa vie en danger. C’est pourquoi je m’inquiète. Nous devons nous soucier de plus que de nous-mêmes ici. »

https://www.instagram.com/p/CSE_t1TrrQd/?utm_source=ig_web_copy_link