Jennifer Aniston répond : quelle est sa relation avec Brad Pitt ?

La cérémonie de remise des prix Prix ​​SAG 2020 il est allé à Jennifer Aniston et Brad Pitt ils se sont retrouvés en pleine reconnaissance professionnelle et l’inattendu s’est produit : les fans ont commencé à spéculer sur la possibilité du retour du couple amoureux. Bien sûr, le public souhaite voir les célébrités reprendre leur relation amoureuse qui faisait tant parler par le passé. Est-il possible que les stars renouent avec leur vieil amour ?

Dans ce contexte, le protagoniste de L’émission du matin Il a assuré qu’il n’y avait aucune chance que le couple revienne dans l’avion romantique et qu’ils soient simplement de bons amis. « Ça a été très amusant. Brad et moi sommes amis et nous parlons. Il n’y a rien de bizarre à cela. Sauf pour tous ceux qui l’ont vu et qui voulaient qu’il y ait quelque chose « , a estimé Aniston.

La relation Aniston – Pitt







De même, la talentueuse actrice a assuré qu’elle n’était pas en couple, mais elle espère la pleine santé de sa vie amoureuse. Rappelons qu’il a connu son deuxième divorce en 2018 avec l’acteur/réalisateur Justin Théroux et un certain temps s’est écoulé depuis cette relation. Une femme intelligente et belle comme Aniston doit avoir de nombreux candidats qui veulent la rendre heureuse.

« Je suis intéressé à trouver un bon partenaire et à vivre une belle vie et à m’amuser avec lui. C’est ce à quoi nous devons nous attendre. Cela n’a pas besoin d’être gravé dans le marbre ou dans des documents juridiques. » a fait remarquer l’actrice avec un peu d’espoir pour son avenir.

Le mot qui définit le temps présent de Jennifer est « plénitude ». Elle a dit qu’elle était dans l’un de ses meilleurs moments et qu’elle accepterait ce qui doit arriver sur le plan sentimental. « je suis dans un endroit vraiment calme. J’ai un travail que j’aime, des gens dans ma vie qui sont tout pour moi et de beaux chiens. Je suis un être humain chanceux et béni « , conclu.