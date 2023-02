Jennifer Aniston publie une rare photo de retour avec ses parents pour marquer « un bel anniversaire »

Jennifer Aniston célèbre son anniversaire en rendant hommage aux personnes qui ont rendu sa naissance possible – John Aniston et Nancy Dow.

La star de « The Morning Show » a eu 54 ans le 11 février, et un jour plus tard, elle a partagé une jolie photo d’elle lorsqu’elle était enfant aux côtés de son défunt père et de sa mère.

« En pensant à ces deux humains qui m’ont créé alors que je profite de la rémanence d’un bel anniversaire???? », a écrit Aniston dans la légende qui accompagnait la photo sépia sur Instagram.

Sur la photo, une jeune Aniston se tient perchée sur un rocher au bord de la plage alors que ses parents acteurs, arborant un sérieux sens de la mode, se tiennent devant elle.

John Aniston et Nancy Dow ont divorcé pendant la jeunesse de leur fille, et les événements autour de la scission ont conduit à une relation tendue et plusieurs années de séparation entre l’ancien acteur de « Friends » et Dow.

Dans un article de couverture de 2022 pour Séduire, Aniston a parlé de trouver le pardon à la suite des problèmes familiaux.

« J’ai pardonné à ma mère », a-t-elle déclaré. « J’ai pardonné à mon père. J’ai pardonné à ma famille. … C’est important. C’est toxique d’avoir ce ressentiment, cette colère. J’ai appris cela en regardant ma mère ne jamais lâcher prise. Je me souviens avoir dit : « Merci de m’avoir montré ce qui ne sera jamais. » »

Jennifer Aniston et son père, l’acteur John Aniston, assistent à la cérémonie où elle a été honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame le 22 février 2012. Frank Trapper / Corbis via Getty Images

Dow est décédé en 2016 à l’âge de 79 ans, tandis que le père de la star est décédé en novembre dernier, à l’âge de 89 ans.

Dans un message Instagram qu’Aniston a partagé après la mort de son père, elle l’a appelé « l’un des plus beaux humains » qu’elle ait jamais connus et a ajouté qu’elle l’aimerait « jusqu’à la fin des temps ».

Quant à son récent message d’anniversaire, Aniston l’a clôturé avec une note de remerciement à ses fans et abonnés.

« Merci à TOUS pour mes beaux voeux d’anniversaire », a-t-elle écrit. « J’ai ressenti tellement d’amour de tant de personnes et TOUT va me porter à travers cette année sauvage et magnifiquement inconnue à venir. Je t’aime ! ❤️????????????????♒️ »

