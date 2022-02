Jennifer Aniston partage une vidéo d’Adam Sandler dansant sur le tournage de Murder Mystery 2

Lorsque Meurtre Mystère est devenu un succès surprise en 2019, il était toujours probable que la comédie Jennifer Aniston / Adam Sandler obtiendrait une suite, et maintenant la paire est de retour pour le tournage du titre imaginatif Meurtre mystérieux 2. Maintenant, Aniston a partagé une vidéo du tournage du film montrant certains acteurs s’amusant, y compris Adam Sandler, qui fait une petite danse pour sa co-star. Si rien d’autre, la vidéo montre que la paire passe un bon moment à filmer le nouveau film, et ils espèrent que le public aura autant de plaisir à le regarder lors de sa sortie sur Netflix.

Meurtre Mystère est devenu l’une de ces offres Netflix étrangement standard qui ont instantanément propulsé le tableau de diffusion en continu pour devenir l’un de leurs plus grands succès de l’histoire de la plate-forme, mais en même temps, il a été mutilé par les critiques. Le film détient actuellement une mauvaise note de 45% sur Rotten Tomatoes, mais pour le moment, les critiques semblent être nettement en désaccord avec ce que le public veut regarder, et ce sont les nombres de visionnage qui dictent quels films obtiennent une suite et qui ne le font pas. ‘t. Avec des gens comme Notice rouge, meurtre et mystère était sans aucun doute celui qui a attiré les téléspectateurs et a donc eu une suite éclairée peu de temps après sa première.

Dans un nouveau post sur Instagram, Aniston a partagé une vidéo prise sur le plateau tropical du film, ainsi qu’une photo d’elle et Sandler debout au bord de la mer, avec la légende « Retour au travail avec mon pote ». Il y a clairement beaucoup de plaisir sur le plateau pour les acteurs et l’équipe, et cela survient quelques semaines seulement après que plusieurs images de plateau ont donné aux fans un premier aperçu d’Aniston et Sandler sur le plateau à Hawaï, qui peut être le cadre réel du film ou pourrait simplement remplacer un autre endroit.

Murder Mystery 2 sera le dernier film de l’accord Netflix d’Adam Sandler





Meurtre mystérieux 2 sera la troisième fois qu’Adam Sandler et Jennifer Aniston apparaissent ensemble après le premier film et Allez-y simplement en 2011, et c’est aussi le dernier film à être produit à partir de l’accord de Sandler avec Netflix. Jusqu’à présent, l’accord a conduit à Hubie Halloween, The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexleret La semaine de, qui ont tous fourni à la plate-forme des succès raisonnables, du moins auprès du public, sinon toujours des critiques.

Le dernier film verra une fois de plus le couple jeté au milieu d’une surprise surprise, un mystère de meurtre dans lequel ils se retrouvent involontairement impliqués. le film arrivera sur Netflix plus tard cette année. Cependant, avec Aniston en mode partage, il se peut que ce ne soit pas la dernière vidéo de plateau que nous verrons, et qui n’aime pas avoir un aperçu du genre de chose qui se passe dans les coulisses pendant les pauses de tournage .





