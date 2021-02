Jennifer Aniston n’est pas seulement Rachel Green sur Friends, elle est tellement plus!

Jennifer Aniston fête ses 52 ans. Une grande majorité de ses amants et admirateurs Ils continuent de la célébrer comme ils l’ont fait quand elle a eu 40 ans: la classer dans son personnage de Rachel Green, de la série Copains. N’est-il pas ingrat de faire cela avec quelqu’un qui est aimé, admiré et qui a eu d’autres contributions à valoriser?

En 1978, Jean charpentier a montré à l’écran que dans les films d’horreur, les femmes sont courageuses et fortes pour affronter la peur et ceux qui la provoquent, en plus de rester en vie. J’ai réussi Halloween avec Jamie Lee Curtis en tant que protagoniste. Un an après, Ridley Scott a réaffirmé cette vision des rôles féminins avec équilibre dans des intrigues d’horreur avec Extraterrestre, un film dans lequel Sigourney Weaver combat l’horrible créature qui transforme le navire Nostromo en enfer.

Par la suite, pendant une décennie entière, les films d’horreur ont choisi d’exploiter des sous-genres comme le gore et le slasher avec des histoires où les personnages féminins avaient tendance à être maladroits et assassinés. Le cliché des lycéennes ou lycéennes, peu de vêtements et beaucoup de sang, était répétitif.







En 1993, il a été publié un film à petit budget qui voulait sortir de ce moule, Lutin. Une jeune femme Jennifer Aniston a joué Tory, une adolescente qui avec son père loue une maison de campagne pour passer l’été sans le savoir un gobelin meurtrier habite dans le sous-sol.

Méprisé à l’époque, critiqué pour avoir mêlé terreur et humour, ce film de la série B est devenu un objet culte de nombreuses années plus tard. Parmi les contributions sauvées par ses fans, il y a position de la caméra au niveau du sol pour vous mettre dans le point de vue de l’elfe.

Un autre détail qu’ils apprécient est le rôle du personnage joué par Aniston: un adolescent qui affronte le mal et un être terrifiant sans être assassiné ni mourant dans la lutte contre le mal. Elle était en quelque sorte un héros du genre au début des années 90, mais il est passé inaperçu car ce n’était pas une grande production, ou parce que le film ne pouvait être trouvé que dans les vidéothèques.







Froissé Lutin comme l’une de ses premières interventions au cinéma, transformé en célébrité pour votre participation au sitcom Copains, Jennifer est revenue sur grand écran en 2002 pour casser un autre plan: le sien.

Classée comme actrice de télévision, reconnue plus pour sa beauté physique que pour son talent et situé uniquement sous le nom de Rachel Green, Aniston a accepté de se confronter à un mélodrame cela a surpris ses fans et ses détracteurs. C’était à propos de Une bonne fille.

Elle joue Justine, un caissier de supermarché souffrant du malheur d’un mariage ennuyeux et routinier. Son mari, incapable de générer des émotions, est accro à la marijuana. Et si cela ne suffisait pas, Elle veut être mère, mais elle ne peut pas tomber enceinte et ne sait pas pourquoi, ce qui rend leur relation plus déprimante.

Tout change quand il rencontre Holden un collègue qui modifie complètement votre état émotionnel et sexuel se sentir attiré par sa créativité et sa passion. Cette attirance mènera à une obsession qui complique leur existence.

Avec sa performance dans Une bonne fille Aniston a prouvé qu’elle était plus, tellement plus que Rachel Green. En fin. Mieux ici, nous vous laissons par rapport au célèbre.