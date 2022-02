Jennifer Aniston fête ses 53 ans : le rôle le plus dramatique qu’elle ait eu à jouer

Date d’anniversaire

L’actrice devenue mondialement célèbre pour avoir interprété Rachel Green dans Friends est une icône des comédies romantiques. Cependant, il a des œuvres dans lesquelles il s’est démarqué par sa portée dramatique.

© GettyJennifer Aniston a ouvert son compte Instagram en octobre 2019.

Finies les années où Jennifer Aniston elle n’était qu’une actrice dans des comédies romantiques. éternellement associé à Rachel Vertun rôle qu’il devait jouer dans copains Entre 1994 et 2004, l’artiste a réussi à poursuivre sa carrière dans des œuvres associées à la fois à l’humour et au drame. Dans ce contexte, plusieurs projets l’ont éloignée du lieu commun de la fille qui tombe amoureuse du garçon.

Si vous devez penser à l’un des projets dramatiques les plus récents de Jennifer Anistonc’est clair que L’émission du matin remporte tous les prix. la série de AppleTV+ C’est l’une des fictions les plus tendues qu’il ait eu à diriger, où il s’est mis dans la peau d’un célèbre animateur de matinales généralistes, à qui le monde bascule lorsque son collègue et meilleur ami est dénoncé pour injure. Dans la fiction, il est également accompagné de Reese Witherspoon Oui Steve Carellparmi plusieurs autres acteurs.

Au-delà de la mention de L’émission du matinil est juste de dire que ce n’était pas l’œuvre la plus dramatique dans laquelle on l’a vue jouer Aniston. L’actrice qui fête aujourd’hui ses 53 ans avait un rôle beaucoup plus émotif, qu’aujourd’hui beaucoup refusent de voir et peu osent revoir. C’est un film dans lequel les amoureux des animaux ne tiennent pas 10 minutes sans verser une larme.

En 2008, Jennifer Aniston était devant Marley et moi. Le film avec lequel il a joué Owen Wilson se concentre sur une famille qui adopte un labrador mignon et câlin, et se concentre simplement sur la vie des êtres humains qui décident de partager leurs expériences avec un animal de compagnie. Dirigée par David Frankel (Le diable s’habille en Prada), a une approbation de 63 % en Tomates pourries et c’est un poignard dans la poitrine pour ceux qui ont des animaux domestiques, que vous pouvez voir dans Disney+.

La brève incursion de Jennifer Aniston dans la terreur

dans la course de Aniston il y a un projet quelque peu oublié, que seuls les vrais amateurs d’horreur connaissent. En 1993, l’actrice débute avec son premier film en tant que professionnelle (avant même d’être Rachel Vert) dans Lutin. Malgré les critiques négatives, le film de Marc Jones est devenue une œuvre culte et est devenue une franchise avec plusieurs films, mais Jennifer Aniston il n’en faisait plus partie. Si vous voulez le voir, vous pouvez utiliser le catalogue de Amazon Prime Vidéo.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂