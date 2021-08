Jennifer Aniston explique pourquoi elle a coupé les ponts avec ses amis sans se faire vacciner

Jennifer Aniston a expliqué la raison pour laquelle elle a coupé les ponts avec ses amis qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19. L’actrice de 52 ans, connue principalement pour son rôle de Rachel dans la série « Friends », a déclaré avoir « perdu quelques personnes dans sa routine hebdomadaire » en raison de leur refus de se faire vacciner.

Après les récents commentaires d’Aniston, ses fans ont réagi de manière conflictuelle, alors l’actrice a décidé de se rendre sur son compte Instagram pour clarifier cette position, qui a été applaudie par beaucoup, alors que d’autres la considèrent comme une exagération.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Rihanna devient officiellement milliardaire

Interrogée sur son inquiétude concernant les personnes non vaccinées, considérant qu’elle a déjà deux doses, Jennifer Aniston a répondu : « Parce que si vous avez la variante, vous êtes toujours capable de la transmettre. Je pourrais tomber légèrement malade mais ne serais pas admis dans un hôpital et/ou mourrais

« Mais je peux le donner à quelqu’un qui n’a pas le vaccin et à ceux dont la santé est compromise par une maladie existante, donc je mets leur vie en danger. C’est pourquoi je m’inquiète. Nous devons prendre soin de plus que de nous-mêmes ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Hollywood va supprimer des statues en référence à DW Griffith

Ces commentaires de Jennifer Aniston interviennent après que l’actrice a mené une interview avec InStyle, où elle a exprimé qu’il est vraiment dommage qu’il y ait encore un grand groupe de personnes qui sont anti-vaccins ou qui n’écoutent tout simplement pas les faits prouvés.

« J’ai perdu certaines personnes dans ma routine hebdomadaire qui ont refusé ou n’ont pas divulgué (qu’elles aient ou non le vaccin) et c’était malheureux. » Aniston estime que c’est une obligation morale et professionnelle d’informer les autres si le vaccin a été reçu ou non lorsque l’environnement empêche les tests quotidiens.