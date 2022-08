Jennifer Aniston et Jon Hamm sont-ils en couple ? Détails sur les réclamations

Jennifer Aniston et Jon Hamm ont déclenché des rumeurs de romance après qu’une source a affirmé que les deux avaient eu quelques « rendez-vous secrets ».

Hamm, 51 ans, et Aniston, 53 ans, seraient « épris » l’un de l’autre et auraient commencé à avoir des rendez-vous ensemble, la source racontant à la Journée de la femme, via Entertain Times, qu’Aniston a été ouverte sur ses sentiments naissants envers Hamm.

Jennifer Aniston et Jon Hamm sont-ils en couple ?

La source a révélé que des étincelles entre Hamm et Aniston volaient depuis que les deux se sont réunis pour un projet à venir ensemble.

«Ils se sont déjà croisés, mais elle a toujours eu un mari à ses côtés. Pas cette fois! Et il ne fait aucun doute que Jon est complètement pris par Jen », a déclaré la source, ajoutant que même avant qu’Aniston et Hamm ne commencent à sortir ensemble en privé, l’actrice de « Friends » avait également été ouverte sur son béguin pour lui.

Bien que le prochain projet d’Aniston et Hamm ensemble n’ait pas été nommé explicitement, il y a eu des spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir de la série dramatique Apple TV + « The Morning Show », après qu’il a été annoncé plus tôt ce mois-ci que Hamm rejoignait le casting pour la saison trois.

Selon The Hollywood Reporter, Hamm jouera Paul Marks, un personnage décrit comme un titan d’entreprise qui jette son dévolu sur UBA, entraînant Cory (Billy Crudup), Alex (Jennifer Aniston) et Bradley (Reese Witherspoon) dans son puissant orbite.

Cependant, ce serait Aniston qui aurait fait pression pour que Hamm soit choisi pour la série, selon Heat UK, via IB Times.

Des sources ont déclaré à la publication que l’actrice avait demandé aux réalisateurs de « The Morning Show » de confier le rôle à Hamm dans le but de le voir quotidiennement sur le plateau, affirmant qu’Aniston avait le béguin pour Hamm « depuis 15 ans ».

« Jen a fait pression pour que Jon rejoigne la série car c’est un grand acteur, et cela rendra le plateau beaucoup plus agréable de l’avoir avec lui pendant ces longues heures de tournage. C’est un environnement assez sociable une fois que les caméras arrêtent de tourner, aussi , pour qu’elle et tous les autres lui fassent sentir les bienvenus », a déclaré la source.

Ce n’est pas non plus la première fois que des spéculations sur une romance entre Aniston et Hamm surviennent.

En octobre 2019, une source, selon Suggest, a affirmé qu’une romance s’épanouissait entre les deux acteurs et que « tout le monde se demandait comment diable cela ne s’était pas produit plus tôt ».

« Au fil des ans, elle a demandé à son peuple s’il était disponible à plusieurs reprises entre ses romances », a poursuivi la source, ajoutant que c’était l’ami commun de Hamm et Aniston, Paul Rudd, qui les avait mis en place.

« Paul a dit à Jon qu’il était temps qu’il se lance avec Jen. Paul sait tout sur le béguin de longue date de Jen et après toutes ces années, ils sont tous les deux célibataires – donc à ses yeux, le moment était idéal.

Ni Aniston ni Hamm n’ont commenté les rumeurs sur leur relation, mais Hamm serait en couple avec l’actrice Anna Osceola depuis 2020.

Le couple s’est rencontré sur le tournage de « Mad Men » en 2015, et a gardé leur relation principalement privée avec quelques sorties réussissant à être photographiées. En mars 2022, le couple a fait ses débuts sur le tapis rouge lors d’une after-party pour les Oscars 2022.

En mai 2022, le couple serait toujours ensemble après avoir été photographié en train de se promener ensemble à New York, donc les rumeurs selon lesquelles Aniston et Hamm sont en couple pourraient n’être que cela : une rumeur.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.