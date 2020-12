Jennifer Aniston et Dolly Parton ont obtenu de la tequila de Sandra Bullock lors d’une interview hilarante

Jennifer Aniston est l’une des plus grandes stars d’Hollywood, une icône de la télévision qui a ensuite atteint la célébrité du cinéma. Bien qu’Aniston ait souvent fait la une des journaux en raison de sa vie personnelle difficile et de ses multiples mariages, elle a toujours préféré se concentrer sur son travail. Aniston est de bons amis avec de nombreux poids lourds d’Hollywood, dont Sandra Bullock, un autre acteur qui est devenu célèbre dans les années 90. Les fans adorent l’amitié d’Aniston et Bullock, et récemment, une interview hilarante a refait surface, où Bullock peut être vu tomber sur Aniston et Dolly Parton, alors qu’ils faisaient la promotion de leur projet Netflix. Dumplin.

Jennifer Aniston et Sandra Bullock sont de bonnes amies

Jennifer Aniston et Sandra Bullock ont ​​beaucoup en commun. Ils sont tous deux devenus célèbres au milieu des années 90, Aniston ayant connu le succès après sa série télévisée. copains est devenu un succès retentissant. Bullock est devenue une star après avoir été présentée dans le film d’action populaire La vitesse, en face de Keanu Reeves. Les deux femmes ont fait l’objet de nombreuses spéculations dans les médias, principalement en raison de leurs relations amoureuses avec divers hommes.

Comme le rapporte Us Weekly, les deux acteurs ont «des perspectives similaires sur la vie» et sont devenus des amis rapides il y a quelques années, se plaindre de ce que c’est que d’être une femme à Hollywood. La publication affirme que les deux femmes se réunissent fréquemment, mais parviennent à garder leur amitié hors des projecteurs, profitant de nombreux dîners et réunions «discrets».

Comment Jennifer Aniston a-t-elle réussi à travailler avec Dolly Parton?

Quelle incroyable nouvelle d’être nominé pour deux Grammy Awards! Avoir une nomination pour « Girl In The Movies », la chanson que nous avons écrite pour Dumplin ‘signifie tellement. Et puis d’en partager un autre avec mes nouveaux amis @ 4kingandcountry sur notre duo « God Only Knows »… eh bien, je suis une fille heureuse aujourd’hui! pic.twitter.com/1KKSXnw0vi – Dolly Parton (@DollyParton) 20 novembre 2019

Avec Sandra Bullock, Jennifer Aniston peut compter Dolly Parton comme l’une de ses bonnes amies. Parton, légende et icône de la musique country, a collaboré avec Aniston en 2018, pour un film Netflix intitulé Dumplin. Le film raconte l’histoire d’une adolescente nommée Willowdean «Dumplin ‘» Dickson, qui a une relation problématique avec sa mère, une ancienne reine de beauté aux attentes irréalistes pour sa fille, interprétée par Jennifer Aniston. Willowdean est dévastée après la mort de sa tante Lucy et se tourne vers la musique de Dolly Parton pour l’aider à faire face à ses difficultés.

Parton a été contactée à l’origine pour le projet afin d’accorder les droits d’utilisation de sa musique, mais elle a fini par aimer tellement le projet qu’elle a écrit une poignée de chansons originales juste pour Dumplin. Parton a également participé à des promotions pour le film, c’est pourquoi elle était présente lorsque Sandra Bullock a écrasé une interview conjointe que Parton a faite avec Jennifer Aniston.

Sandra Bullock a livré la tequila Jennifer Aniston et Dolly Parton lors d’une interview

Il y a un an aujourd’hui, Dumplin ‘a frappé @netflix et je voulais juste dire merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé ou soutenu le film. Et à mes acteurs et à mon équipe de Dumplin: merci beaucoup. Vous serez toujours de la famille. pic.twitter.com/1qjE3i5XUw – Julie Murphy (@andimJULIE) 7 décembre 2019

Dans une interview de 2018 avec Access Hollywood qui a récemment refait surface sur Twitter, Jennifer Aniston et Dolly Parton parlaient Dumplin ‘ et à quel point le film a été bien accueilli par les fans lorsque Sandra Bullock s’est approchée des deux femmes avec un plateau rempli de cocktails et de coups de tequila. Tout le monde était visiblement excité de se voir, Aniston et Bullock échangeant même un doux baiser sur les lèvres. Les femmes ont partagé des coups de tequila et ont ri pendant près d’une minute avant que Bullock ne décampe à contrecœur et ne quitte Aniston et Parton pour reprendre leur entretien.

Récemment, l’adorable interview est devenue virale sur Twitter et les fans ont réagi sur les réseaux sociaux avec étonnement et joie, beaucoup affirmant que la douce interaction avait fait leur semaine.