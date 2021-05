Jennifer Aniston et David Schwimmer ont presque eu une relation

L’un des plus grands tirages de la série humoristique « Friends » était l’étrange relation entre Rachel et Ross, personnages interprétés par Jennifer Aniston et David Schwimmer, qui apparemment, comme eux, les deux acteurs ont brièvement partagé des sentiments l’un pour l’autre au cours des premières saisons.

Dire que la relation entre Ross et Rachel était tumultueuse serait un euphémisme. Pendant des années, le personnage de Schwimmer cherchait un moyen de révéler ses sentiments pour l’amie de sa sœur Monica (Courteney Cox) et même après avoir noué une relation avec elle, elle serait affectée par de multiples hauts et bas.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le méchant de ‘Karate Kid’ apparaîtra dans la saison 4 de ‘Cobra Kai’

Selon ScreenRant, lors de la réunion du casting de « Friends » pour HBO Max, qui s’intitule « Friends: The One Where They Got Back Together », l’animateur James Corden a soulevé la question des relations entre les personnages. Aniston a avoué qu’elle avait des sentiments pour Schwimmer, expliquant que l’attraction entre les deux était devenue très intense.

Aniston souligne que la relation hypothétique entre les deux ne pouvait pas être réalisée parce que les deux acteurs étaient toujours dans une relation ou une autre, donc les deux « n’ont jamais franchi cette limite » de se rendre aux impulsions.

Poursuivant le thème de la relation entre Rachel et Ross, à un stade ultérieur de la série, Schwimmer a révélé que pendant les premières saisons de la série, lui et Aniston avaient l’habitude de s’allonger ensemble sur la chaise de l’appartement de Monica pendant les pauses la nuit. a été corroboré par le reste de la distribution, qui a même présenté du matériel pris «dans les coulisses» qui le prouvait.

Malgré cette « occasion manquée » d’une éventuelle relation entre les deux acteurs, Courteney Cox souligne à quel point il aurait été difficile pour Aniston et Schwimmer de continuer avec le spectacle s’ils avaient continué avec leurs intentions romantiques s’ils avaient échoué.

Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘Dexter’: un aperçu intrigant de la nouvelle saison 9 arrive

Le rapport note que la manière franche et ouverte dont Aniston et Schwimmer ont parlé de cette question devant les caméras indique que les deux ont pu continuer à avancer malgré l’attrait mutuel initial et que les deux acteurs établiraient de bonnes relations de travail pendant le reste. de la série. « Friends: The Reunion » sera diffusé sur HBO Max le 29 juin.