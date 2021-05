Jennifer Aniston et Courteney Cox sont sorties avec le même musicien

Champ Roi des Saveurs Rillettes de Porc Cul Noir - 180 g

Rillettes de Porc Cul Noir - 180 g Savoureux même à la sortie du frigo. Soucieuse de conduire une agriculture raisonnée sans OGM, nos animaux sont élevés et nourris avec nos céréales et foin. Nos porcs Cul Noir sont engraissés 15 à 20 mois, ce qui permet à la viande d’être plus mature, plus persillée et donc naturellement plus goûteuse. Les produits que je propose, sont fabriqués et transformés dans le pôle viande locale de Bourganeuf.