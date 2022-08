Jennifer Aniston et Courteney Cox partagent de doux messages d’anniversaire pour Lisa Kudrow, nous montrant que les « amis » sont toujours amis

« Je serai là pour toi » était ce que Friends avait promis dans sa chanson thème. Cela fait 18 ans que la sitcom emblématique de NBC s’est terminée, mais c’est toujours la vérité. Et bien que nos personnages préférés ne traînent plus à Central Perk, les acteurs qui ont joué Rachel, Ross, Phoebe, Chandler, Joey et Monica sont connus pour rester en contact. Jennifer Aniston et Courteney Cox viennent de le faire pour célébrer l’anniversaire de Lisa Kudrow, rendant le cœur des fans de Friends du monde entier si heureux.

Photo : @jenniferaniston/Histoires Instagram

Lisa Kudrow, qui a joué l’excentrique Phoebe Buffay dans Friends’ 10 seasons, a célébré son 59e anniversaire le 30 juillet. Pour marquer l’occasion, Jennifer Aniston a partagé un tas de photos sur ses histoires Instagram.

Courteney Cox, qui a joué Monica Geller dans la sitcom, s’est rendue sur les réseaux sociaux et a partagé un court clip sur son histoire Instagram d’elle et Lisa riant de tout leur cœur. elle a écrit, « Joyeux anniversaire butin, tu rends tout meilleur et plus drôle. »

Photo : @courteneycoxofficial/Histoires Instagram

Les femmes ont travaillé ensemble pendant 10 ans de 1994 à 2004. Le groupe a eu une brève réunion au début de 2021, et Aniston a admis dans une interview avec The Hollywood Reporter que cela avait suscité beaucoup de sentiments et de souvenirs inattendus des difficultés auxquelles elle était confrontée en tant que spectacle terminé.

Il est peu probable que les Friends se réunissent pour une autre réunion, alors nous continuerons simplement à trouver le bonheur dans tous ces petits moments entre les acteurs.

