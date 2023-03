Jennifer Aniston et Adam Sandler veulent quelque chose de sérieux pour leur prochain film ensemble

Adam Sandler et Jennifer Anistonc’est Meurtre mystérieux 2 devrait sortir sur Netflix ce vendredi. Avant le film, le couple a collaboré pour le film rom-com de 2011 Allez-y simplement et se sont à nouveau jumelés en 2019 pour Meurtre Mystère. On peut dire que les deux acteurs aiment travailler ensemble. Leur dernier film n’est même pas encore sorti, mais ils songent déjà à retravailler ensemble.





Adam Sandler et Jennifer Aniston, désormais amis de longue date, avaient pensé à retravailler ensemble, et ils avaient déjà une idée de ce qu’ils voulaient pour leur prochain projet. Ils recherchent quelque chose de plus sérieux. Aniston a déclaré à THR lors de la première de Meurtre mystérieux 2 à Los Angeles,

« Nous disions que nous aimerions pouvoir faire quelque chose de sérieux ensemble – non pas que ce ne soit pas sérieux, mais plutôt du côté dramatique. Je pense juste qu’il est si exquis en tant qu’acteur dramatique aussi et ce n’est pas facile de se balancer d’avant en arrière.

Sandler, qui a déjà commencé à plonger dans des rôles beaucoup plus lourds tels que Uncut Gems et Hustle, est intervenu et a déclaré :

« Ce serait génial. Elle est incroyable, c’est une jeune femme profonde, j’aimerais faire quelque chose de différent avec elle.





Adam Sandler et Jennifer Aniston ont fait un certain nombre de leurs propres cascades

En attendant leur prochain film, les fans peuvent profiter Meurtre mystérieux 2. La paire dépeint un couple marié qui vient de lancer son agence de détective privé. Le charmant couple s’est retrouvé au centre d’une enquête internationale après la disparition de leur ami. Il a été rapporté que les deux acteurs ont fait leurs propres cascades pour le film.

Sandler partage qu’il peut très bien faire les cascades, il a dit franchement que le plus difficile était de se lever après les avoir faites. Plus sérieusement, l’acteur a avoué qu’il avait dû subir une opération à la hanche après le tournage bouclé. Il expliqua,

« Après avoir terminé le film, j’ai subi une opération à la hanche, donc j’étais à l’agonie à chaque cascade. Je ne le dirais à personne, mais je souffrais à chaque mouvement et je le gardais pour moi et à la fin, je me disais: « Je dois subir cette opération stupide, mec, j’ai des ennuis. »

L’acteur a également dit en plaisantant qu’Aniston lui avait donné un coup de pied, ce qui ne faisait pas partie du scénario. Il a dit,

« Au fait, Jennifer m’a donné un coup de pied dans les côtes une scène et ce n’était pas dans le script. Assez dit.

Meurtre mystérieux 2 arrive sur Netflix le 31 mars.