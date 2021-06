Jennifer Aniston continue de célébrer ses amis : les retrouvailles avec des photos franches

Récemment, le tant attendu Amis la réunion a été publiée sur HBO Max. Le moment a été marquant pour toutes les personnes impliquées, en particulier Jennifer Aniston. Elle a partagé un certain nombre d’images des coulisses à voir par ses fans. Toutes les images peuvent être consultées sur la page Instagram d’Aniston.

Le plan d’ouverture comporte Jennifer Aniston avec le casting principal de la sitcom bien-aimée. Elle est posée en prenant un selfie pendant que tout le groupe est blotti les uns contre les autres. Selon Amis : La Réunion, ils sont tous en contact assez régulier les uns avec les autres. Cependant, ils ne se voient probablement pas autant en personne que lorsque la série était à l’antenne. Étant donné qu’ils se décrivaient comme une famille, il est agréable de revoir des gens qui étaient si proches tous ensemble. Tous semblent s’entendre aussi bien qu’au moment de la diffusion de l’émission.

De plus, une image distincte a pour co-vedette David Schwimmer à côté du couple Bieber. Justin Bieber était habillé comme le tatou des vacances de l’un des nombreux épisodes sur le thème des vacances. La photo des réseaux sociaux ne l’avait pas dans la tenue. Hailey Bieber, qui n’apparaissait pas dans la spéciale, était dans la photo des coulisses. Jennifer Aniston, qui, avec Schwimmer, a admis qu’ils avaient le béguin l’un pour l’autre, n’était pas sur la deuxième photo. L’acteur de Ross fait une drôle de tête à côté du couple marié. Une légende pour l’image disait: « Quand deux mondes TOTALEMENT différents entrent en collision – le visage de @_schwim_ dit tout. » Un fait intéressant est que Justin Bieber est né quelques mois seulement avant l’épisode pilote de la série en 1994.

Ensuite, une troisième photo montre Aniston à proximité de James Burrows. Pour ceux qui ne le savent pas, Burrows était le réalisateur de la saison 1 de l’émission télévisée emblématique. Il était à l’origine du retour du groupe en 2016. Dans ce cas, tout le monde sauf Matthew Perry a pu venir. Perry s’est présenté à l’époque via une vidéo enregistrée alors qu’il travaillait dans une production théâtrale au Royaume-Uni. Cette réunion particulière avait lieu sur un grand canapé rouge. NBC a présenté un hommage à la force créative qui a travaillé sur Amis, Acclamations, Taxi, et Volonté et grâce.

Une image finale s’éloigne de l’action en direct. C’est un dessin illustré du groupe principal. Ils se reposent tous dans ou contre le canapé géant. En arrière-plan se trouve la fameuse fontaine du générique d’ouverture. Ladite fontaine a également servi de lieu d’interview pour la spéciale. La légende de cette photo précise : « Est-ce que cela pourrait être un petit rassemblement en plein air avec des amis vaccinés ? » Les mots de la citation rendent un hommage évident à la ligne récurrente emblématique de la série.

A côté du diaporama dans lequel les images étaient présentées, Aniston avait un doux message. L’actrice a écrit : « Toujours baignée de tout l’amour de la #FriendsReunion. Merci à chacun d’entre vous. » Une journée comme celle-ci était clairement émouvante pour ceux qui ont passé des années dans l’une des émissions les plus appréciées de l’histoire de la télévision.

Aniston n’est pas le seul à ressentir le bonheur le jour des retrouvailles. Pendant le week-end du Memorial Day, la star de Monica Courtney Cox a partagé quelque chose via les réseaux sociaux. Contrairement à sa co-vedette, le message de Cox est venu sous la forme d’une vidéo. Dans le post, elle fait une reconstitution de la danse hilarante entre elle et son frère à l’écran Ross. Cette fois, cependant, elle a exécuté la routine avec Ed Sheeran au lieu de David Schwimmer. Comme Hailey Bieber, Sheeran n’était pas présent à la réunion à l’écran. Cependant, étant donné qu’il y avait de nombreuses stars invitées, de Lady Gaga à David Beckham, l’apparition de la chanteuse n’est pas trop surprenante. le Amis la réunion peut être regardée via HBO Max.

Sujets : Amis, HBO Max, Streaming