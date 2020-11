Jennifer Aniston a annoncé son prochain changement de carrière

Jennifer Aniston a un nouvel emploi qu’elle a récemment annoncé. Voici ce que l’ancien copains star a prévu la prochaine.

Films et émissions de télévision de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston | Leon Bennett / Getty Images

Jennifer Aniston a fait sa première apparition d’actrice dans le film de 1988 Mac et moi. Elle a joué le rôle d’une danseuse dans un McDonald’s. Aniston a fait ses débuts à la télévision dans un épisode de la série en 1990 Molloy. Elle a joué le personnage Courtney Walker pendant sept épisodes. Après cela, elle a joué dans le film Camp Cucamonga. Le prochain rôle télévisé récurrent d’Aniston était dans la série Ferris Bueller, dans laquelle elle a joué la sœur du personnage principal, Jeannie, de 1990 à 1991.

Aniston a eu sa grande chance quand elle a commencé à jouer Rachel Green sur copains en 1994. Elle est restée dans l’émission jusqu’à sa fin en 2004. Les autres rôles d’acteur d’Aniston incluent des apparitions dans La rupture, Il n’est juste pas très intéressé, Boss horribles, et Le spectacle du matin.

Aniston a également des crédits en tant que producteur et réalisateur. En 2006, elle fait ses débuts en tant que réalisatrice avec le court métrage Salle 10. Son premier projet de production était le film de 2008 La gestion.

Le nouvel emploi de Jennifer Aniston

Il a été récemment annoncé qu’Aniston serait le directeur de la création de Vital Proteins. Elle aurait utilisé le produit depuis 2016. Elle ne jure que par les peptides de collagène de l’entreprise.

«Le collagène est la colle qui maintient tout ensemble», a déclaré Aniston dans un communiqué. «J’ai toujours été un défenseur pour nourrir votre bien-être de l’intérieur, c’est pourquoi j’ai commencé à utiliser Vital Proteins il y a tant d’années. Maintenant, avoir l’opportunité de faire partie de la marque d’une manière plus large, en tant que directeur de la création, est très excitant pour moi.

«Nous sommes vraiment ravis d’accueillir Jen et sa précieuse perspective au sein de l’équipe Vital», a déclaré Kurt Seidensticker, fondateur et PDG de Vital Proteins, dans un communiqué. «Nous avons tous regardé Jen vivre une vie qui donne la priorité au bien-être de l’intérieur, ce qu’elle attribue en partie à sa croyance en Vital Proteins, rendant ce partenariat si unique et, plus important encore, authentique. Nous faisons équipe pour inciter le monde à vivre une vie saine et plus dynamique. »

La routine bien-être de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston | Lachlan Bailey, partenaire artistique

Aniston prend sa santé au sérieux. Elle suit une routine de bien-être stricte afin de rester en forme. L’une de ses pratiques de bien-être est le jeûne intermittent. Lors d’un entretien avec Radio Times, elle dit qu’elle suit la version 16: 8 du jeûne intermittent. Elle mange des repas dans une période de huit heures, puis jeûne pendant les 16 heures suivantes.

«Je fais du jeûne intermittent, donc pas de nourriture le matin», a déclaré Aniston à la publication. «J’ai remarqué une grande différence en me privant d’aliments solides pendant 16 heures.»

Aniston essaie également d’avoir une alimentation équilibrée. Elle porte une attention particulière aux types de graisses qu’elle consomme. L’entraîneur d’Aniston, Leyon Azubuike, essaie de l’aider à rester sur la bonne voie. «J’adore les avocats, l’huile de noix de coco, le saumon, l’huile de poisson – tout ce qui est une bonne forme de graisse est génial», a-t-il déclaré Santé des femmes.

