Jennette McCurdy s’ouvre sur l’amitié de Miranda Cosgrove, iCarly Revival

Ancien iCarly co-stars Jennette mccurdy et Miranda Cosgrove se sont aventurés sur des chemins différents dans la vie au cours des années depuis qu’ils étaient d’anciens enfants stars sur Nickelodeon, mais il n’y a toujours que de l’amour entre eux. Dans ses nouveaux mémoires, Je suis content que ma mère soit morteMcCurdy décrit l’inconduite qu’elle a endurée de « The Creator », se référant à la personne qui a créé iCarly et ses retombées Sam et chat. Elle prétend avoir refusé 300 000 € pour garder le silence sur ce qu’elle a vécu.

Dans cet esprit, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi McCurdy n’était pas intéressé à rejoindre Cosgrove pour le iCarly série de relance sur Paramount +. Mais cela ne veut pas dire qu’il y a quelque chose de personnel entre McCurdy et Cosgrove, car les deux restent amis. Pour la promotion de son livre, McCurdy a participé à une interview pour Divertissement ce soiret voici ce qu’elle avait à dire lorsqu’elle a été interrogée sur sa relation avec Cosgrove.

« J’aime Miranda en morceaux. Je l’aimerai toujours. Elle a une place si spéciale dans mon cœur. Elle m’a aidé à grandir en tant que personne et à guérir en tant que personne, et j’espère que j’ai fait la même chose pour elle, et je l’aime tellement beaucoup. »

McCurdy explique qu’elle était inséparable de Cosgrove depuis de nombreuses années, bien qu’ils ne parlent pas aussi souvent ces jours-ci, car ils ont poursuivi différentes activités créatives. Selon McCurdy, Cosgrove venait tout juste de la contacter pour lui faire savoir qu’elle était ravie de lire le livre.

« Nous restons totalement en contact. Pas aussi souvent qu’avant. Nous étions attachés à la hanche, donc c’était vraiment ce genre de relation tout au long, honnêtement probablement jusqu’à la mi-vingtaine. Mais, maintenant, nous ‘ Nous avons tous grandi dans nos différentes directions. Je suis toujours en train de la soutenir… La dernière fois que j’ai entendu parler d’elle, elle a dit qu’elle était tellement excitée à l’idée de le lire et a envoyé un texte très encourageant et adorable sur la lecture du livre. J’ai hâte qu’elle le lise. Je pense qu’elle va vraiment l’aimer. Je pense qu’elle va beaucoup rire, je pense qu’elle va s’identifier à beaucoup de choses. »

Jennette McCurdy pourrait revenir au cinéma, mais pas pour iCarly

Miranda Cosgrove a été rejointe par Jerry Trainor et Nathan Kress pour le iCarly redémarrer sur Paramount +, et bien que des efforts aient été faits pour impliquer Jennette McCurdy, cela ne s’est pas produit. McCurdy a depuis pris du recul et n’était pas intéressé à revenir pour le nouveau iCarlybien qu’elle raconte HE qu’elle envisage maintenant un retour à l’écran. La mise en garde est que ce devra être un projet qui se sent bien.





« J’ai pensé, vous savez quoi, il pourrait y avoir un moyen pour moi d’agir à partir d’un endroit qui me semble vraiment guérissant et autonome. Peut-être que j’écris quelque chose pour moi-même? Je ne sais pas à quoi cela ressemble. Je ne suis pas allé là-bas loin. Je veux vraiment me concentrer sur l’écriture et la réalisation. Mais je suis ouvert à l’idée d’agir, ce qui me semble être une croissance, car je m’en suis éloigné si définitivement dans mon passé, qui me semblait important à l’époque. temps, mais je suis juste à un endroit différent maintenant. »

Bien que « The Creator » ne soit pas impliqué dans le redémarrage de iCarly, McCurdy n’a toujours aucun intérêt à revisiter ce monde. Elle dit que sa santé mentale est une priorité absolue lorsqu’il s’agit de décider quels projets poursuivre, et quelque chose comme revisiter une série avec laquelle elle a eu une expérience aussi négative dans les coulisses ne serait probablement pas une bonne idée. Quand on a demandé à McCurdy si elle était contente de refuser iCarlydit-elle:

« Oh mon dieu, ouais. Chaque décision, c’est la base, l’un des principaux facteurs qui joue dans les types de décisions que je prends est ma santé mentale. Cela vient vraiment avant tout pour moi. … Je me concentre sur sur quoi je choisis de me concentrer. Je me concentre sur l’écriture et les projets qui me semblent authentiques et qui correspondent à ma santé mentale.

Je suis content que ma mère soit morte est maintenant disponible là où les livres sont vendus.