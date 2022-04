Jennette McCurdy: le chemin difficile de l’actrice d’iCarly vers la gloire

in

La célébrité a publié un livre intitulé Je suis content que ma mère soit morte. Découvrez pourquoi il est sorti des feux de la rampe après le phénomène Nickelodeon.

© GettyJennette McCurdy a joué dans iCarly.

Le succès et la célébrité ils peuvent être un univers de rêve pour de nombreux artistes qui rêvent d’atteindre la télévision. Mais cela ne signifie pas que les complications personnelles ne continuent pas d’influencer la route. C’est comme ça qu’il a essayé d’expliquer jennette mccurdyl’actrice qui a donné vie à Sam dans étonnammentqui a traversé une traumatisme à l’adolescence par rapport à sa relation avec sa mère. Découvrez l’histoire difficile de sa vie !

La production de Nickelodéon lui a donné une popularité mondiale. Cette sitcom a diffusé son premier épisode en 2007 avec Miranda Cosgrove comme protagoniste. L’idée était claire : Carly et Sam, accompagnés de leur ami Freddie Benson (Nathan Kress) ils ont lancé un webshow dans leur propre maison pour ouvrir la porte aux invités les plus drôles. Jusqu’en 2012, de nouveaux épisodes arrivaient pour marquer l’enfance de milliers de téléspectateurs.

Son phénomène était tel que Paramount+ a décidé de reprendre son succès avec un redémarrer qui vient de sortir un double épisode aujourd’hui et continuera avec des épisodes hebdomadaires tous les vendredis. Cependant, Jennette McCurdy ne fait pas partie de la fiction. Et c’est qu’après la grande fureur, il avait décidé de prendre un peu de temps hors de l’écran. Que s’est-il vraiment passé? On savait peu de choses sur sa décision jusqu’à présent.

L’actrice s’est pleinement impliquée dans les campagnes de santé mentale et troubles alimentaires, tout en limitant son travail aux coulisses en tant que productrice et réalisatrice de courts métrages. Malgré cela, il est maintenant de retour sur toutes les lèvres avec le lancement d’un livre intitulé Je suis content que ma mère soit morte. Alli était chargée de révéler comment sa mère avait fait pression sur elle pour qu’elle devienne une star, atteignant le point de souffrir anorexie.

En 2013, sa mère Debby McCurdy est décédée d’un cancer, c’est-à-dire juste avant son départ d’acteur. Dans un dialogue avec People, il a soutenu : «Les émotions de ma mère étaient si erratiques que c’était comme marcher sur une corde raide tous les jours. Elle avait toujours rêvé d’être une actrice célèbre et est devenu obsédé par le fait de devenir une star. Je sentais que mon travail était de maintenir la paix. Et je voulais faire plaisir à ma mère. Je sais que si elle était en vie, elle aurait encore un trouble de l’alimentation. C’était seulement la distance d’elle qui m’a permis d’être en bonne santé”.

