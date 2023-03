Jenna Ortega sur le détail d’un mercredi sur lequel Tim Burton insiste le plus

Netflix et Tim Burton mettent La famille Addams et leur fille, Mercredi, de retour en haut. La série originale sur la plateforme, créée par le célèbre réalisateur de tubes comme Edward Scissorhandsest devenu un phénomène mondial et l’une des séries les plus regardées l’année dernière.





Après une longue attente, le service de streaming a renouvelé le show pour une deuxième saison, qui a mis du temps à arriver car Jenna Ortega, sa star principale, a dû négocier un nouveau contrat.

Mais jouer mercredi n’a pas été facile. Entre les pratiques de violoncelle et les longues journées de tournage, l’actrice a révélé qu’elle avait traversé des moments vraiment stressants pendant la production. Même l’esthétique du personnage était un vrai casse-tête et un détail qui ne pouvait jamais être oublié.

Lors d’une récente apparition sur Hot Ones, Ortega a révélé qu’il y avait un détail en particulier sur le look de mercredi sur lequel Burton insistait toujours :

« Même le premier jour, quand ils essayaient d’établir à quoi mes cheveux allaient ressembler, nous avons couru deux heures de retard parce que ‘Non, ses tresses sont inégales. Celle-ci est plus basse, celle-ci est plus haute.’ Il n’aimait pas la façon dont ma frange avait l’air à l’époque, alors il était juste, ‘Hé, je peux faire… ça te dérange si je fais ça?’ Il a demandé très poliment au coiffeur et il m’a en quelque sorte coiffé lui-même. »

Tim est connu pour son obsession pour chaque petite chose qui apparaît devant la caméra, même lorsque ses productions sont si énormes. Donc dans le cas de mercredi, compte tenu de la nature du personnage, il est compréhensible que la réalisatrice ait tant insisté pour que son look soit vraiment parfait.





Jenna Ortega a connu une carrière réussie jusqu’à présent

Après une brève apparition dans Homme de fer 3le chemin de Jenna s’est rapidement transformé en horreur avec un rôle dans Insidieux 2. Mais il ne fait aucun doute que l’apparition de Netflix dans sa carrière a fait toute la différence. Avec un rôle plus important dans Oui jour avec Jennifer Garner, l’actrice est ensuite apparue dans l’une des productions les plus réussies de la plateforme, Toi. En même temps, elle faisait partie d’un film indépendant acclamé, Les retombéesoù elle a montré tous ses talents d’actrice.

En 2022, son heure de gloire est venue avec ses rôles principaux dans Crier (2022) et sur X, qui a fini de la couronner comme l’une des reines de l’horreur actuelles avec l’une de ses camarades de casting, Mia Goth. C’est ainsi que l’annonce de sa transformation en mercredi Addams et la confirmation de Cri 6 a établi sa carrière pour faire d’elle l’une des actrices les plus demandées du moment.

En plus de revenir pour une deuxième saison de Mercrediet sûrement pour une septième tranche de CrierOrtega a déjà quatre autres films confirmés pour les prochaines années, et ils ne seront sûrement que quelques-uns dans une longue liste de projets qui l’attendent.