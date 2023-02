Jenna Ortega sera présente au Super Bowl 2023 pour ce film

SUPER BOWL 2023

L’actrice de Merlina aura également sa participation lors de la finale de la NFL. Découvrez les avancées de son prochain projet de film !

©GettyJenna Ortega, de Merlina, sera présente au Super Bowl grâce à un film.

De moins en moins à faire Super Bowl 2023. sera le prochain dimanche 12 février lorsque la télévision américaine diffuse le plus grand événement sportif de l’année. Est-ce qu’au-delà de la fin du nfl du football américain, cet événement tant attendu est le moment idéal pour présenter les grandes sorties en matière cinématographique. ET Jenna Ortega sera présent.

Nul doute que l’interprète de 20 ans est l’actrice du moment. Bien qu’elle ait participé à des productions à succès depuis son plus jeune âge, après sa performance dans Merlin de Netflix Il a gagné en popularité à l’échelle mondiale. Son charisme et son talent indéniable en ont fait une star sur la plateforme de streaming.

Cependant, le lien entre Jenna Ortega et le Super Bowl 2023 ne sera pas lié au phénomène de Mercredi, mais avec son prochain projet. Lors de la diffusion du match entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City, ils annonceront également aperçus des sorties de films à venir. et le protagoniste de Merlin sera présent dans l’un d’eux.

+ Super Bowl 2023 : la bande-annonce de Scream 6 avec Jenna Ortega

Le Super Bowl 2023 mettra en vedette un aperçu exclusif de crier 6. L’avance, qui a déjà été partagée sur les plateformes numériques, offre un nouveau regard sur le travail cinématographique à venir de Jenna Ortega. Il s’agit de Tara Charpentier, le personnage avec lequel il a conquis les amoureux de la franchise d’horreur. Regardez la bande-annonce ici!

Le prochain 9 mars Les quatre survivants qui ont quitté Woodsboro reviendront pour commencer un nouveau chapitre. Dans une conversation avec 20 Questions: On Deadline, Ortega a expliqué son rôle : « Dans le cinquième film, elle pleurait et criait par terre. Donc, dans ce nouveau film, j’ai dû interagir avec mes autres co-stars et lui donner une sorte de personnalité. C’était beaucoup plus intense”.

