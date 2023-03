Jenna Ortega se révèle être une fan de l’anime Jojo’s Bizarre Adventure

L’actrice Jenna Ortega a surpris ses fans en étant fan d’anime. »L’aventure bizarre de Jojo ». Lors d’une vidéo de l’émission Vanity Fair Game où Ortega est apparu avec ses co-stars »crier 6 », l’acteur Maçon Gooding a demandé quel était le nom de son chien, auquel Ortega a répondu que c’était Iggy.

Ortega a également commenté que le nom faisait référence à « Jojo’s Bizarre Adventure », puisqu’un Boston Terrier nommé Iggy apparaît dans l’anime pendant la seconde moitié de l’arc narratif « Stardust Crusaders ». Sa réponse a surpris les fans en révélant qu’elle était fan de l’anime populaire.

Iggy fait partie des alliés de Jotaro. Bien qu’il prétende initialement aider le groupe dans sa mission de vaincre Dieu Brando, il devient plus tard une nuisance, volant fréquemment de la nourriture, mâchant les cheveux des gens et d’autres types de méfaits.

Le manga » Jojo’s Bizarre Adventure » a fait ses débuts dans le magazine Weekly Shonen Jump le 1er janvier 1987, étant actuellement la série shonen la plus populaire avec plus de 120 millions d’exemplaires vendus. L’histoire commence au XIXe siècle en Angleterre avec la rivalité amère de Jonathan Joestar et Dio Brando, un garçon sans père adopté par la famille Joestar.

Poussé par une folle motivation à gouverner le monde, Dio cherche le pouvoir d’un ancien masque de pierre aztèque en possession de la famille Joestar. Cette motivation donne le coup d’envoi d’un voyage qui s’étend sur plusieurs générations, avec la formation des Joestars pour maîtriser les pouvoirs nécessaires pour arrêter Dio et un groupe mystérieux appelé les Pillar Men.

L’adaptation animée de » JoJo’s Bizarre Adventure » a fait ses débuts en 2012, étant animée par David Productions également au cours de ses 4 prochaines saisons, adaptant six grandes histoires principales du manga. En raison de sa popularité, la franchise a eu plusieurs retombées, ainsi que deux adaptations cinématographiques.

»Jojo’s Bizarre Adventure » est disponible sur Netflix et Crunchyroll.