Jenna Ortega rejoint Martin Freeman dans Miller’s Girl

Avant le début de sa nouvelle série Mercredi sur Netflix, Jenna Ortega a décroché son prochain rôle principal. Par date limite, Ortega a rejoint le casting de La fille de Millerun nouveau film en préparation de Lionsgate et Point Grey. Martin Freeman joue également dans le film dans lequel « une tâche d’écriture créative donne des résultats complexes entre un enseignant et son élève talentueux ».





La fille de Miller marque les débuts en tant que réalisateur de la scénariste-réalisatrice Jade Halley Bartlett. La fille de Miller classé sur la liste noire de 2016 et Point Grey est attaché au long métrage depuis, même s’il a fallu un certain temps pour lancer la production. Mary-Margaret Kunze produira avec Point Grey tandis que Josh Fagen supervisera le projet aux côtés de Chelsea Kujawa et Scott O’Brien de Lionsgate.

« Bien que nous soyons ravis que le film parle de lui-même, le niveau de talent réuni pour ce film spécial est un témoignage de Jade, dont le scénario vous attire avec sa voix éblouissante. Et puis vous dévore tout cru », a déclaré la présidente de la production de Lionsgate Motion Picture Group, Erin Westerman, dans un communiqué.

La production est actuellement en cours sur la Géorgie pour La fille de Miller. Le film n’a pas encore de date de sortie.





Jenna Ortega apparaîtra ensuite mercredi

Netflix

La fille de Miller est le dernier casting de Jenna Ortega qui est devenue récemment une favorite dans le genre de l’horreur. Plus tôt cette année, elle a joué des rôles notables dans un trio de films d’horreur populaires, apparaissant dans le nouveau Pousser un crile film Foo Fighters Atelier 666et Ti West X. Cela fait suite à des rôles dans des films d’horreur comme Insidious: Chapitre 2 et La baby-sitter : Killer Queenmême si elle est également apparue dans des films comme Homme de fer 3, Oui jouret Les retombées. Ortega devrait également la reprendre Pousser un cri rôle dans la suite à venir qui arrive l’année prochaine.

Sur le petit écran, son travail passé comprend Jeanne la Vierge, Coincé au milieu, Tuet Jurassic World Camp Crétacé. Ortega apparaîtra également bientôt dans l’un de ses plus grands rôles à ce jour en tant que vedette principale d’une nouvelle version de La famille Addams du réalisateur Tim Burton. Elle est prête à diriger la série Netflix, surnommée Mercredi, comme une nouvelle incarnation de mercredi Addams. L’émission arrivera sur Netflix cet automne. Vous pouvez avoir un aperçu en regardant une bande-annonce de la nouvelle émission ci-dessous.