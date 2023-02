Jenna Ortega ou Lily Collins: quelle est l’actrice la plus riche

Netflix

Est-il possible que la différence d’âge n’ait pas d’importance ? C’est la valeur nette de Lily Collins et Jenna Ortega

©Getty ImagesLily Collins (Emily à Paris) et Jenna Ortega (Merlina) sont les stars du moment sur Netflix

Quand il s’agit de parler des stars du moment sur Netflix, il faut forcément mentionner Lily Collins, star de Émilie à Pariset Jenna Ortega, MerlinCependant, qui est l’actrice la plus chanceuse?

Malgré le fait que les deux actrices aient de grands et notables projets sur Netflix, il ne faut pas oublier qu’il y a une différence d’âge et donc de trajectoire. Lily Collins, 33 ans, a commencé sa carrière en tarzan (1999) exprimant Baby Ape et, selon IMDB, a un total de 27 crédits. Pour sa part, Jenna Ortega, 20 ans, a fait ses débuts en 2012, mais elle a un total de 42 projets cinématographiques et télévisuelsalors qui a gagné le plus d’argent ?

+ Quelle est la fortune de Lily Collins et combien gagne-t-elle pour Emily à Paris ?

Cosmopolite estime que Collins gagne environ 300 000 € par épisode, donc avec 10 épisodes par saison, il devrait gagner environ 3 millions de dollars rien que pour Émilie à Paris.

D’accord avec Valeur nette des célébrités, La valeur nette de Lily Collins est de 25 millions de dollarschiffre également estimé par Forbes et quel serait le résultat de leur emplois d’actrice, mannequin, mais aussi dans les affaires et la mode.

+ Quelle est la fortune de Jenna Ortega ?

Malgré le grand nombre de projets qu’elle a eus, Jenna est considérée comme une « nouvelle » actrice et des sites comme Cosmopolite et réseau de célébrités valeur La richesse de Jenna est estimée à 3 millions de dollars..

Malgré le fait qu’Ortega soit l’une des actrices du moment et qu’elle ait participé à des films tels que Iron Man 3 et Insidious: Chapitre 2, Lilly Collins (fille du musicien Phil Collins) a une fortune considérablement plus élevée.

