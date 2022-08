Jenna Ortega joue le rôle de mercredi dans la première bande-annonce de la famille Addams

Une nouvelle bande-annonce pour la prochaine série Addams Family de Tim Burton Mercredi montre Jenna Ortega en action en tant que gothique titulaire, avant sa sortie plus tard cette année. Regardez la bande-annonce ici :

Un synopsis de Netflix dit: «La série est un mystère insidieux et surnaturel retraçant les années de mercredi Addams en tant qu’étudiant à la Nevermore Academy.

« Les tentatives de mercredi pour maîtriser sa capacité psychique émergente, contrecarrer une monstrueuse tuerie qui a terrorisé la ville locale et résoudre le mystère surnaturel qui a mêlé ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant dans ses nouvelles relations très enchevêtrées à Nevermore. »

Une nouvelle bande-annonce montre Tu La star Ortega, 19 ans, portant les nattes emblématiques de mercredi et l’expression solennelle alors qu’elle se retrouve coincée dans le “ chaos, le mystère et le meurtre » de sa nouvelle maison – alors que nous apprenons qu’elle a parcouru “ huit écoles en cinq ans ».

« C’est drôle et doux et presque charmant d’entendre l’obsession de cet enfant de 8 ans pour le meurtre, le sang et les tripes.