Jenna Ortega et Pete Davidson ont-ils eu une cour secrète ?

célébrités

Les fans sur Internet ne cessent de surprendre avec leurs spéculations et c’est le cas avec la possibilité d’une cour secrète entre Jenna Ortega et Pete Davidson.

©GettyJenna Ortega et Pete Davidson

pete davidson a une histoire de relations amoureuses avec des personnalités montantes telles que Kim Kardashian et Ariana Grande c’est pourquoi beaucoup pensent que sa prochaine petite amie ou tout type de relation à cet égard que le comédien aura sera avec une figure de l’industrie du divertissement qui brille. Qui est inclus dans cette description ? Bien sûr: Jenna Ortega.

La jeune actrice qui s’est récemment fait remarquer dans la série Merlin de Netflix en plus de son travail sur la franchise slasher crierle programme toi et Baby-sitter : Killer Queenest dans son meilleur moment professionnel et beaucoup spéculent sur la possibilité qu’il entretienne une relation avec pete davidson bien qu’il reste encore à savoir sur quoi reposent ces théories sur ce lien.

Jenna Ortega s’est-elle rapprochée de Pete Davidson ?

Pour le moment tellement Jenna Ortega comme Pete Davidson Ils sont célibataires et aucun d’eux n’est actuellement connu pour être dans une relation stable. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles la rumeur de cette relation a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux comme Twitter où les internautes laissent de nombreux messages en référence à cette possibilité que certains fans salueraient.

Une personne a souligné que Jenna Ortega et Pete Davidson ils sont physiquement semblables, c’est pourquoi ils devraient être ensemble. En revanche, ils n’ont jamais été photographiés ensemble par les paparazzis et n’ont pas non plus participé au même projet. La vérité est que ce lien romantique qui est à la mode sur le web est renforcé par la force des spéculations publiques qui veulent apparemment les voir ensemble ou supposent qu’ils formeraient un bon couple.

Jenna Ortega a son agenda professionnel bien rempli avec sa participation à FinestKind avec Tommy Lee Jones, Ben Foster et Toby Wallace. De plus, retournez dans le monde des slashers dans crier 6 donner vie à Tara Carpenter. Il a également rejoint un autre projet : Fille de meunier, avec Martin Freeman. Enfin, il rencontrera sa co-vedette dans MerlinPercy Hines, pour le premier film de Tiffany Paulsen : Hiver, printemps, été ou automne. Aura-t-il le temps pour l’actrice d’avoir un petit ami ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?