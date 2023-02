Netflix

Les actrices de Merlina et Emily Paris sont parmi les plus appréciées pour leurs projets sur Netflix.

©Instagram Jenna Ortega et Lily CollinsLes actrices de Merlina et Emily à Paris sont parmi les plus titrées sur Netflix

Tellement Jenna Ortegacomme Lily Collins Ils sont l’une des actrices que le public aime le plus pour leurs œuvres respectives dans Netflix: Merlin et Émilie à Parismais à un moment donné, les actrices ont-elles travaillé ensemble ?

Lily Collins, 33 ans, a travaillé dans des séries et des films avec une touche romantique, de la comédie et certaines avec des touches fantastiques, comme dans Chasseurs d’Ombres, L’imprévisible de l’amour, Blancheneige et Sans sortie autre chose que les papiers de Jenna Ortega.

Pour sa part, Jenna Ortega, 20 ans, a commencé sa carrière enfant, avec des projets pour enfants et adolescents, et au fur et à mesure qu’elle a grandi, nous l’avons vue dans des séries et des films de genres de horreur et suspensecomme dans toi, Carnage américain, crier, X et récemment dans Merlin.

+ Jenna Ortega et Lily Collins ont-elles travaillé ensemble ?

Jusqu’au moment, les actrices n’ont partagé le crédit d’aucun travail, malgré le succès que les deux ont eu sur Netflix. Parmi les facteurs, cela a à voir avec le fait que Lily Collins a vécu à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis, en plus de la différence d’âge entre les deux, même si tout le monde veut les voir ensemble dans un projet sur la plateforme de streaming .

Selon les données de IMDBil n’y a aucune information jusqu’à présent que les actrices travailleront ensemble dans un avenir prochecar les prochains travaux de Jenna Ortega sont Les filles de Miller, le plus fin et Hiver Printemps Été ou Automne. Les prochains projets de Collins sont : Le Complice, Halo d’étoiles et Titan.

