Jenna Ortega est mercredi dans le redémarrage Netflix de la famille Addams de Tim Burton

Tim Burton a retrouvé son mercredi Addams à Jenna Ortega (Jane la Vierge). Comme indiqué précédemment, le Beetlejuice et Edward Scissorhands directeur a été sollicité par Netflix pour développer un redémarrage de La famille Addams. Titré Mercredi la nouvelle série suivra spécifiquement un mercredi plus âgé en tant qu’étudiant à Nevermore Academy, bien que les autres membres fous de la famille Addams soient tenus de se présenter.

Bon mercredi! @JennaOrtega jouera le mercredi Addams emblématique dans notre prochaine série live-action mercredi, dirigée par Tim Burton. pic.twitter.com/yQRJXgnUo4 – Netflix (@netflix) 19 mai 2021

Mercredi est décrit comme une comédie de passage à l’âge adulte et un « mystère de recherche, infusé de façon surnaturelle » qui raconte les jours de mercredi à l’université. Per Deadline, c’est là que le membre populaire de la famille Addams « tente de maîtriser sa capacité psychique émergente, de contrecarrer une frénésie meurtrière monstrueuse qui a terrorisé la ville locale et de résoudre le mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans – tout en naviguant sur sa nouvelle et relations très enchevêtrées.

Avant son casting, Jenna Ortega était l’un des noms qui, selon la rumeur, serait prêt pour le rôle. Avec son rôle de Young Jane sur Jane la Vierge, Ortega est également connue pour ses rôles de Harley Diaz dans la série Disney Channel Coincé au milieu et Ellie Alves sur la série de thrillers Netflix Toi. Apparaissant également dans Insidious: Chapitre 2 et avec la suite de Slasher à venir Cri 5, l’actrice de 18 ans est également en train de devenir rapidement un incontournable du genre horreur.

Ortega est le premier nom officiellement annoncé en tant que membre du casting, il reste donc à voir qui jouera les autres membres de la famille Addams. Il y a eu beaucoup de spéculations sur le rôle de Gomez Addams en particulier, Johnny Depp apparaissant souvent comme une forte possibilité compte tenu de sa relation avec Tim Burton. Certains fans auraient également voulu voir sa fille Lily-Rose Depp comme mercredi si Depp avait été choisi pour Gomez. Rami Malek et Oscar Isaac sont Famille deux autres prétendants populaires auprès des fans.

Wednesday Addams a été interprété par Christina Ricci dans le live-action original Famille Addams films dans les années 1990. Il y a eu des rumeurs non confirmées selon lesquelles Ricci serait amené à Mercredi jouer Morticia Addams, ce qui serait un moment intéressant pour l’actrice. Si Depp avait été choisi pour le rôle de Gomez, le casting de Ricci constituerait une autre grande réunion, comme Depp et Ricci ont déjà co-vedette dans le film de Burton. Sleepy Hollow.

Les Addams continuera à aller de l’avant avec sa série de films d’animation. Après la sortie du premier film d’animation en 2019 avec un franc succès au box-office, la famille sera de retour dans une suite cette année avec La famille Addams 2 devrait s’incliner le 1er octobre 2021. Les films présentent la voix d’Oscar Isaac, l’un des acteurs que les gens veulent également voir jouer Gomez dans un projet d’action réelle.

MGM Television produit Mercredi avec Smallville créateurs Alfred Gough et Miles Millar servant d’écrivains et de showrunners. Tim Burton réalise, le projet marquant son tout premier passage à la réalisation d’une série télévisée. L’exécutif de Burton produit avec Gough, Millar, Kayla Alpert, Steve Shark et plusieurs producteurs associés à la Famille Addams IP: Andrew Mittman, Kevin Miserocchi, Jonathan Glickman et Gail Berman. Une date de sortie n’a pas encore été fixée sur Netflix, mais nous ne pouvons pas être trop éloignés de la production avec le casting qui commence maintenant à prendre forme. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets: La famille Addams, mercredi