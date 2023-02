Jenna Ortega est devenue fan de cette boisson pendant Merlina grâce à Tim Burton

célébrités

Jenna Ortega a joué dans Merlina sous les ordres de Tim Burton qui lui a conseillé de boire une boisson qu’elle connaissait mais est désormais devenue fan de cette infusion.

©GettyJenna Ortega et Tim Burton

Jenna Ortega étoilé Merlin et sa renommée a acquis une notoriété qui a dépassé toutes les espérances. séries de Netflix a catapulté la jeune femme en la faisant connaître partout grâce à sa performance exceptionnelle en tant que fille aînée de La famille Addams. En ce sens, l’actrice est la troisième à donner vie à ce personnage après des noms propres comme celui récemment décédé Lisa Loring ou son partenaire dans le Géant du Streaming : christina ricci.

Maintenant la presse a sur son radar Jenna Ortega et tout ce que fait l’interprète acquiert une notoriété publique importante car des milliers de followers de la jeune femme regardent sa vie et, surtout, des projets futurs comme la prochaine entrée dans la franchise slasher. crier où il tient un rôle important ou, mieux encore, la deuxième saison de Merlin.

Jenna Ortega Il ne se cache pas et parle aux médias, en révélant plus sur sa personnalité à chaque occasion. Dans ce contexte, l’actrice a avoué que grâce au cinéaste Tim Burtonl’un des administrateurs de Merlinelle a une nouvelle boisson préférée qui est devenue essentielle dans son alimentation, ce qui en soi est spécial si l’on tient compte du fait qu’il est pescétarien: ne manger que des animaux de l’océan et des rivières et des légumes.

Quelle boisson Tim Burton a-t-il recommandée à Jenna Ortega ?

Quelle est la boisson qui Tim Burton recommandé de Jenna Ortega? Il s’agit de gingembreune infusion associée à différents bienfaits qui a aidé l’actrice à récupérer son énergie entre les différentes séquences de Merlin raison pour laquelle il se mit à en boire régulièrement à tel point que cette coutume transcenda la période d’enregistrement de l’émission de Netflix et cela fait déjà partie du quotidien d’Ortega.

Jenna Ortega Il a assuré en s’adressant à la presse que cette infusion faisait partie de son alimentation et qu’il essaie toujours de « Incorporez-le dans vos repas » bien que sur les conseils de Tim Burton Elle a ressenti plus d’énergie et de vitalité, c’est pourquoi cette boisson, en plus d’être sa préférée, est devenue une obsession saine grâce aux bienfaits que sa consommation apporte. Rien de mal!

